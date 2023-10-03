https://ria.ru/20231003/kadyrova-1900130305.html
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни - РИА Новости, 03.10.2023
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни
Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Народный артист Чечни", сообщил ее отец Рамзан Кадыров в телеграм-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:01
2023-10-03T12:01
2023-10-03T12:01
чеченская республика (чечня)
новости культуры
айшат кадырова
рамзан кадыров
культура
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ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Народный артист Чечни", сообщил ее отец Рамзан Кадыров в телеграм-канале. Ранее он сообщил, что одобрил кандидатуру своей дочери на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку. "Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" отмечена яркая представительница нашей эстрады Элина Муртазова, а званием "Заслуженный работник культуры ЧР" - Марет Байсарова", — написал Кадыров.Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года – директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021-м — главой ведомства.
https://ria.ru/20230925/kadyrov-1898573862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), новости культуры, айшат кадырова, рамзан кадыров
Чеченская республика (Чечня), Новости культуры, Айшат Кадырова, Рамзан Кадыров, Культура
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни
Старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат присвоено звание народной артистки Чечни