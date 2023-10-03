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Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни - РИА Новости, 03.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:01 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/kadyrova-1900130305.html
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни - РИА Новости, 03.10.2023
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни
Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Народный артист Чечни", сообщил ее отец Рамзан Кадыров в телеграм-канале. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:01
2023-10-03T12:01
чеченская республика (чечня)
новости культуры
айшат кадырова
рамзан кадыров
культура
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ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Народный артист Чечни", сообщил ее отец Рамзан Кадыров в телеграм-канале. Ранее он сообщил, что одобрил кандидатуру своей дочери на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку. "Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" отмечена яркая представительница нашей эстрады Элина Муртазова, а званием "Заслуженный работник культуры ЧР" - Марет Байсарова", — написал Кадыров.Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года – директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021-м — главой ведомства.
https://ria.ru/20230925/kadyrov-1898573862.html
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чеченская республика (чечня), новости культуры, айшат кадырова, рамзан кадыров
Чеченская республика (Чечня), Новости культуры, Айшат Кадырова, Рамзан Кадыров, Культура
Старшей дочери Кадырова присвоили звание народной артистки Чечни

Старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат присвоено звание народной артистки Чечни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАйшат Кадырова
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Айшат Кадырова . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 окт – РИА Новости. Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой присвоено звание "Народный артист Чечни", сообщил ее отец Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Ранее он сообщил, что одобрил кандидатуру своей дочери на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку.
"Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики". Медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" отмечена яркая представительница нашей эстрады Элина Муртазова, а званием "Заслуженный работник культуры ЧР" - Марет Байсарова", — написал Кадыров.
Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года – директор модного дома Firdaws. В 2020 году ее назначили на должность первого замминистра культуры Чечни, в 2021-м — главой ведомства.
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КультураЧеченская республика (Чечня)Новости культурыАйшат КадыроваРамзан Кадыров
 
 
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