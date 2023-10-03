https://ria.ru/20231003/ispytaniya-1900181649.html
В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью
В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:53
2023-10-03T14:53
2023-10-03T15:08
россия
дмитрий песков
ядерное оружие
маргарита симоньян
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян об идее произвести термоядерный взрыв в атмосфере над Сибирью, чтобы продемонстрировать решимость РФ, заявил, что Россия пока не выходила из режима отказа от ядерных испытаний."В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231002/ssha-1899909022.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, ядерное оружие, маргарита симоньян
Россия, Дмитрий Песков, Ядерное оружие, Маргарита Симоньян
В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью
Песков: Россия не выходили из режима отказа от ядерных испытаний
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян об идее произвести термоядерный взрыв в атмосфере над Сибирью, чтобы продемонстрировать решимость РФ, заявил, что Россия пока не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.
"В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения", - сказал Песков.
США не предлагали проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания