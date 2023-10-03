https://ria.ru/20231003/ispytaniya-1900181649.html

В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью

В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью - РИА Новости, 03.10.2023

В Кремле прокомментировали идею о термоядерном взрыве над Сибирью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:53

2023-10-03T14:53

2023-10-03T15:08

россия

дмитрий песков

ядерное оружие

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a916c2a8e5ab4a0d7fceb330776eadb.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян об идее произвести термоядерный взрыв в атмосфере над Сибирью, чтобы продемонстрировать решимость РФ, заявил, что Россия пока не выходила из режима отказа от ядерных испытаний."В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231002/ssha-1899909022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, ядерное оружие, маргарита симоньян