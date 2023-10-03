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ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19 - РИА Новости, 03.10.2023
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12:33 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19 - РИА Новости, 03.10.2023
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19
Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:33
2023-10-03T12:33
в мире
иран
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже успешно прошел все испытания, об этом заявил во вторник представитель ВС Ирана на совместных учениях спецподразделений БПЛА ВС Ирана Алииреза Шейх, сообщает агентство IRNA. "БПЛА Kamaan 19 впервые вошел в состав вооруженных сил. Он совершил боевой вылет и успешно провел действия по радиоэлектронной борьбе, подавив сигналы бортовых радиолокационных станций", - приводит агентство IRNA слова Шейха. Во вторник в Иране стартовали совместные учения подразделений БПЛА Вооруженных сил с целью отработки радиоэлектронной борьбы и координации действий группы дронов в воздушном пространстве.
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60
в мире, иран
В мире, Иран
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19

ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19, оснащенный системой РЭБ

БПЛА Kamaan 19
БПЛА Kamaan 19
БПЛА Kamaan 19
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже успешно прошел все испытания, об этом заявил во вторник представитель ВС Ирана на совместных учениях спецподразделений БПЛА ВС Ирана Алииреза Шейх, сообщает агентство IRNA.
"БПЛА Kamaan 19 впервые вошел в состав вооруженных сил. Он совершил боевой вылет и успешно провел действия по радиоэлектронной борьбе, подавив сигналы бортовых радиолокационных станций", - приводит агентство IRNA слова Шейха.
Во вторник в Иране стартовали совместные учения подразделений БПЛА Вооруженных сил с целью отработки радиоэлектронной борьбы и координации действий группы дронов в воздушном пространстве.
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