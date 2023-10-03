https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19 - РИА Новости, 03.10.2023
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19
Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:33
2023-10-03T12:33
2023-10-03T12:33
в мире
иран
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже успешно прошел все испытания, об этом заявил во вторник представитель ВС Ирана на совместных учениях спецподразделений БПЛА ВС Ирана Алииреза Шейх, сообщает агентство IRNA. "БПЛА Kamaan 19 впервые вошел в состав вооруженных сил. Он совершил боевой вылет и успешно провел действия по радиоэлектронной борьбе, подавив сигналы бортовых радиолокационных станций", - приводит агентство IRNA слова Шейха. Во вторник в Иране стартовали совместные учения подразделений БПЛА Вооруженных сил с целью отработки радиоэлектронной борьбы и координации действий группы дронов в воздушном пространстве.
https://ria.ru/20230928/lazer-1899312026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19
ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19, оснащенный системой РЭБ
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже успешно прошел все испытания, об этом заявил во вторник представитель ВС Ирана на совместных учениях спецподразделений БПЛА ВС Ирана Алииреза Шейх, сообщает агентство IRNA
.
"БПЛА Kamaan 19 впервые вошел в состав вооруженных сил. Он совершил боевой вылет и успешно провел действия по радиоэлектронной борьбе, подавив сигналы бортовых радиолокационных станций", - приводит агентство IRNA слова Шейха.
Во вторник в Иране стартовали совместные учения подразделений БПЛА Вооруженных сил с целью отработки радиоэлектронной борьбы и координации действий группы дронов в воздушном пространстве.
США утверждают, что корабли Ирана применили лазер против их вертолета