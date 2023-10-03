https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html

ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19

ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19 - РИА Новости, 03.10.2023

ВС Ирана представили новый беспилотник Kamaan 19

Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:33

2023-10-03T12:33

2023-10-03T12:33

в мире

иран

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана представили новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием Kamaan 19, он оснащен системой радиоэлектронной борьбы и уже успешно прошел все испытания, об этом заявил во вторник представитель ВС Ирана на совместных учениях спецподразделений БПЛА ВС Ирана Алииреза Шейх, сообщает агентство IRNA. "БПЛА Kamaan 19 впервые вошел в состав вооруженных сил. Он совершил боевой вылет и успешно провел действия по радиоэлектронной борьбе, подавив сигналы бортовых радиолокационных станций", - приводит агентство IRNA слова Шейха. Во вторник в Иране стартовали совместные учения подразделений БПЛА Вооруженных сил с целью отработки радиоэлектронной борьбы и координации действий группы дронов в воздушном пространстве.

https://ria.ru/20230928/lazer-1899312026.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран