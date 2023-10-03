https://ria.ru/20231003/internet-1900110915.html

В России продлили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

В России продлили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам - РИА Новости, 03.10.2023

В России продлили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

Правительство продлило с 24 часов до 7 суток бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам, новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:36

2023-10-03T10:36

2023-10-03T10:36

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий чернышенко

общество

правительство рф

технологии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительство продлило с 24 часов до 7 суток бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам, новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года, сообщается на сайте кабмина. "Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от баланса на счете абонента в рамках программы "Доступный интернет" будет увеличена с 24 часов до 7 суток без необходимости повторного подключения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Перечень сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, на основании предложений Минцифры определяет специальная правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сведения об информационных ресурсах, включенных в перечень, размещаются на официальном сайте Роскомнадзора. В настоящее время в этом списке портал Госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230901/internet-1893687550.html

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михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий чернышенко, общество, правительство рф, технологии