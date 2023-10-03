https://ria.ru/20231003/indeksatsiya-1900145882.html

В России проиндексируют все социальные обязательства

В России проиндексируют все социальные обязательства - РИА Новости, 03.10.2023

В России проиндексируют все социальные обязательства

Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:44

2023-10-03T12:44

2023-10-03T13:26

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим гражданам, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы."Все те социальные обязательства, которые мы предусматривали, они будут проиндексированы и будут обеспечены необходимым ресурсом", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, антон силуанов, экономика