https://ria.ru/20231003/indeksatsiya-1900145882.html
В России проиндексируют все социальные обязательства
В России проиндексируют все социальные обязательства - РИА Новости, 03.10.2023
В России проиндексируют все социальные обязательства
Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:44
2023-10-03T12:44
2023-10-03T13:26
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим гражданам, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы."Все те социальные обязательства, которые мы предусматривали, они будут проиндексированы и будут обеспечены необходимым ресурсом", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
В России проиндексируют все социальные обязательства
Силуанов: в России проиндексируют все социальные обязательства