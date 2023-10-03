https://ria.ru/20231003/gumpomosch-1900219911.html

Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха

Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха - РИА Новости, 03.10.2023

Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выделил 1,5 миллиона франков для гуманитарных организаций, оказывающих помощь жителям Карабаха в самом этом... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:32

2023-10-03T17:32

2023-10-03T17:32

в мире

армения

международный комитет красного креста (мккк)

ситуация в нагорном карабахе

швейцария

берн (кантон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877302774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0fd58342beceb00c777069a02cf0f6c.jpg

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выделил 1,5 миллиона франков для гуманитарных организаций, оказывающих помощь жителям Карабаха в самом этом регионе и в Армении. "Швейцария усиливает свою поддержку гражданского населения в Армении и регионе (в Карабахе - ред.), выделив около 1,5 миллиона франков (около 1,63 миллиона долларов - ред.). Эта сумма будет распределена между основными гуманитарными организациями, действующими на местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что 500 миллионов франков (около 540 миллионов долларов) выделены Международному комитету Красного Креста (МККК). Эта помощь дополняет сумму в 1 миллион франков, которые Берн уже выделил МККК за его операции в регионе в 2023 году. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. По итогам боевых действий непризнанная республика в Карабахе объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

https://ria.ru/20230927/karabakh-1898949337.html

армения

швейцария

берн (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в нагорном карабахе, швейцария, берн (кантон)