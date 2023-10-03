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Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха - РИА Новости, 03.10.2023
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17:32 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/gumpomosch-1900219911.html
Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха
Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха - РИА Новости, 03.10.2023
Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выделил 1,5 миллиона франков для гуманитарных организаций, оказывающих помощь жителям Карабаха в самом этом... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:32
2023-10-03T17:32
в мире
армения
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в нагорном карабахе
швейцария
берн (кантон)
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ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выделил 1,5 миллиона франков для гуманитарных организаций, оказывающих помощь жителям Карабаха в самом этом регионе и в Армении. "Швейцария усиливает свою поддержку гражданского населения в Армении и регионе (в Карабахе - ред.), выделив около 1,5 миллиона франков (около 1,63 миллиона долларов - ред.). Эта сумма будет распределена между основными гуманитарными организациями, действующими на местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что 500 миллионов франков (около 540 миллионов долларов) выделены Международному комитету Красного Креста (МККК). Эта помощь дополняет сумму в 1 миллион франков, которые Берн уже выделил МККК за его операции в регионе в 2023 году. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. По итогам боевых действий непризнанная республика в Карабахе объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.
https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html
https://ria.ru/20230927/karabakh-1898949337.html
армения
швейцария
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в мире, армения, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в нагорном карабахе, швейцария, берн (кантон)
В мире, Армения, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в Нагорном Карабахе, Швейцария, Берн (кантон)
Швейцария выделила гуманитарную помощь жителям Карабаха

Швейцария выделила 1,63 миллиона долларов на гумпомощь жителям Карабаха

CC BY 2.0 / kuhnmi / Швейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY 2.0 / kuhnmi /
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии выделил 1,5 миллиона франков для гуманитарных организаций, оказывающих помощь жителям Карабаха в самом этом регионе и в Армении.
«
"Швейцария усиливает свою поддержку гражданского населения в Армении и регионе (в Карабахе - ред.), выделив около 1,5 миллиона франков (около 1,63 миллиона долларов - ред.). Эта сумма будет распределена между основными гуманитарными организациями, действующими на местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что 500 миллионов франков (около 540 миллионов долларов) выделены Международному комитету Красного Креста (МККК). Эта помощь дополняет сумму в 1 миллион франков, которые Берн уже выделил МККК за его операции в регионе в 2023 году.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. По итогам боевых действий непризнанная республика в Карабахе объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Кроме того, больше 100 тысяч армян Карабаха, что составляет подавляющее большинство населения региона, покинули его через Лачинский коридор, ведущий в Армению.
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В миреАрменияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ситуация в Нагорном КарабахеШвейцарияБерн (кантон)
 
 
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