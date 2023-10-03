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Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО - РИА Новости, 03.10.2023
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Белгородская область
 
16:09 03.10.2023 (обновлено: 16:22 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/gumpomosch-1900200890.html
Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО
Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО
Депутаты Белгородской областной Думы привезли на передовую в зоне СВО военнослужащим из Белгородской области около 10 тонн груза: от продуктов и до дизельных... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:09
2023-10-03T16:22
белгородская область
белгородская область
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы привезли на передовую в зоне СВО военнослужащим из Белгородской области около 10 тонн груза: от продуктов и до дизельных генераторов, рассказал председатель облдумы Юрий Клепиков. "На днях съездили с депутатами областной Думы "за ленту". Мы побывали в расположении одной из воинских частей, где служат земляки, и доставили очередную партию поддержки – от продуктов, печек-буржуек и обезболивающих до дизельных генераторов, квадрокоптеров и другого дополнительного оборудования. Общий вес груза – 10 тонн", - написал спикер в своем Telegram-канале. Как подчеркнул спикер облдумы, в этой части служат и мобилизованные белгородцы, и контрактники, и добровольцы. Многие из ребят уже ездили домой в отпуск, вернулись. Он отметил, что условия в части достаточно хорошие и у бойцов есть своя полевая пекарня, баня, прачечная, медпункт, а также небольшие храм и мечеть. "Жалоб на питание у ребят нет. Продовольствием военнослужащие обеспечены, но, конечно, гостинцам и весточкам с родной стороны они очень рады. Вспоминаю себя в армии: посылка из дома – это всегда праздник. Поэтому в каждой поездке к бойцам мы отвозим продукты и сладости. И в этот раз взяли старооскольские конфеты, белгородские кондитерские изделия, волоконовскую сгущёнку – как напоминание ребятам о заботе родных", – добавил Клепиков. По его словам, солдаты в ходе разговора озвучили переживания за мам и жён с детьми, которым требуется мужская помощь в хозяйстве. Кто-то попросил помочь с ремонтом и подготовкой жилья к зиме, кого-то волнуют проблемы благоустройства территории, кто-то беспокоится о детях, которые продолжают учёбу на "дистанте". "Все обращения ребят взяли в работу, постараемся помочь. Разумеется, военнослужащие передали с нами и приветы своим семьям. Также узнали у бойцов, что ещё необходимо доставить. Нужны стройматериалы, стиральные машинки, холодильник, стерилизатор – будем готовить к отправке следующий гуманитарный груз", – поделился председатель.
https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html
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белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Белгородская областная Дума
Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО

Юрий Клепиков: белгородские депутаты привезли в зону СВО десять тонн гумпомощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы привезли на передовую в зоне СВО военнослужащим из Белгородской области около 10 тонн груза: от продуктов и до дизельных генераторов, рассказал председатель облдумы Юрий Клепиков.
"На днях съездили с депутатами областной Думы "за ленту". Мы побывали в расположении одной из воинских частей, где служат земляки, и доставили очередную партию поддержки – от продуктов, печек-буржуек и обезболивающих до дизельных генераторов, квадрокоптеров и другого дополнительного оборудования. Общий вес груза – 10 тонн", - написал спикер в своем Telegram-канале.
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Как подчеркнул спикер облдумы, в этой части служат и мобилизованные белгородцы, и контрактники, и добровольцы. Многие из ребят уже ездили домой в отпуск, вернулись. Он отметил, что условия в части достаточно хорошие и у бойцов есть своя полевая пекарня, баня, прачечная, медпункт, а также небольшие храм и мечеть.
"Жалоб на питание у ребят нет. Продовольствием военнослужащие обеспечены, но, конечно, гостинцам и весточкам с родной стороны они очень рады. Вспоминаю себя в армии: посылка из дома – это всегда праздник. Поэтому в каждой поездке к бойцам мы отвозим продукты и сладости. И в этот раз взяли старооскольские конфеты, белгородские кондитерские изделия, волоконовскую сгущёнку – как напоминание ребятам о заботе родных", – добавил Клепиков.
По его словам, солдаты в ходе разговора озвучили переживания за мам и жён с детьми, которым требуется мужская помощь в хозяйстве. Кто-то попросил помочь с ремонтом и подготовкой жилья к зиме, кого-то волнуют проблемы благоустройства территории, кто-то беспокоится о детях, которые продолжают учёбу на "дистанте".
"Все обращения ребят взяли в работу, постараемся помочь. Разумеется, военнослужащие передали с нами и приветы своим семьям. Также узнали у бойцов, что ещё необходимо доставить. Нужны стройматериалы, стиральные машинки, холодильник, стерилизатор – будем готовить к отправке следующий гуманитарный груз", – поделился председатель.
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