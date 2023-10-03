https://ria.ru/20231003/gumpomosch-1900200890.html

Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО

Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО - РИА Новости, 03.10.2023

Юрий Клепиков: белгородские депутаты поддержали земляков на передовой СВО

Депутаты Белгородской областной Думы привезли на передовую в зоне СВО военнослужащим из Белгородской области около 10 тонн груза: от продуктов и до дизельных... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:09

2023-10-03T16:09

2023-10-03T16:22

белгородская область

белгородская область

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы привезли на передовую в зоне СВО военнослужащим из Белгородской области около 10 тонн груза: от продуктов и до дизельных генераторов, рассказал председатель облдумы Юрий Клепиков. "На днях съездили с депутатами областной Думы "за ленту". Мы побывали в расположении одной из воинских частей, где служат земляки, и доставили очередную партию поддержки – от продуктов, печек-буржуек и обезболивающих до дизельных генераторов, квадрокоптеров и другого дополнительного оборудования. Общий вес груза – 10 тонн", - написал спикер в своем Telegram-канале. Как подчеркнул спикер облдумы, в этой части служат и мобилизованные белгородцы, и контрактники, и добровольцы. Многие из ребят уже ездили домой в отпуск, вернулись. Он отметил, что условия в части достаточно хорошие и у бойцов есть своя полевая пекарня, баня, прачечная, медпункт, а также небольшие храм и мечеть. "Жалоб на питание у ребят нет. Продовольствием военнослужащие обеспечены, но, конечно, гостинцам и весточкам с родной стороны они очень рады. Вспоминаю себя в армии: посылка из дома – это всегда праздник. Поэтому в каждой поездке к бойцам мы отвозим продукты и сладости. И в этот раз взяли старооскольские конфеты, белгородские кондитерские изделия, волоконовскую сгущёнку – как напоминание ребятам о заботе родных", – добавил Клепиков. По его словам, солдаты в ходе разговора озвучили переживания за мам и жён с детьми, которым требуется мужская помощь в хозяйстве. Кто-то попросил помочь с ремонтом и подготовкой жилья к зиме, кого-то волнуют проблемы благоустройства территории, кто-то беспокоится о детях, которые продолжают учёбу на "дистанте". "Все обращения ребят взяли в работу, постараемся помочь. Разумеется, военнослужащие передали с нами и приветы своим семьям. Также узнали у бойцов, что ещё необходимо доставить. Нужны стройматериалы, стиральные машинки, холодильник, стерилизатор – будем готовить к отправке следующий гуманитарный груз", – поделился председатель.

https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html

https://ria.ru/20231002/gladkov-1899925191.html

белгородская область

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белгородская область, белгородская областная дума