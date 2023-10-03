https://ria.ru/20231003/gumenyuk-1900082649.html

Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка

Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка - РИА Новости, 03.10.2023

Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка

Суд во Владивостоке прекратил производство по второму уголовному делу в отношении экс-мэра Олега Гуменюка, уже осужденного за получение взяток, сообщила РИА... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:24

2023-10-03T03:24

2023-10-03T03:24

владивосток

россия

приморский край

олег гуменюк (политик)

приморский краевой суд

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Суд во Владивостоке прекратил производство по второму уголовному делу в отношении экс-мэра Олега Гуменюка, уже осужденного за получение взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева. Ранее следствие сообщало, что Гуменюк, будучи директором хозяйственного управления администрации Приморского края в 2016-2017 годах, участвовал в незаконной схеме вместе с бывшим начальником службы эксплуатации морского транспорта Денисом Максутовым. В управлении их учреждения был катер Infini 36, на ремонт которого выделили 9,4 миллиона рублей. Фигуранты, как сообщало СУСК, ремонт на деле не организовали и вывели катер стоимостью 7,8 миллиона рублей из оперативного управления своего учреждения. Причиненный краевому бюджету ущерб составил 17,2 миллиона рублей. Дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было направлено в суд. "В отношении Гуменюка производство по уголовному делу, предусмотренному статьей 286 частью 1 УК РФ, прекращено по его ходатайству о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности", - сказала Оленева. В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра – еще 31,2 миллиона рублей от этого же своего знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.

https://ria.ru/20230930/vzyatka-1899626438.html

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владивосток, россия, приморский край, олег гуменюк (политик), приморский краевой суд, происшествия