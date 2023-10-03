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Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму - РИА Новости, 03.10.2023
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02:25 03.10.2023 (обновлено: 03:16 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/grazhdanstvo-1900080919.html
Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму
Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму - РИА Новости, 03.10.2023
Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму
Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T02:25
2023-10-03T03:16
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камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.&quot;С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети &quot;ВКонтакте&quot; призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти&quot;, - говорится в сообщении.Как уточнили в ФСБ, мужчина стал гражданином России в марте 2014 года, отказавшись от украинского паспорта. "В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - добавили в ведомстве.Мужчина уже отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.Ранее аналогичную санкцию применили в отношении другого жителя региона, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма. Уроженец одной из стран СНГ, получивший гражданство России в 2009 году, смонтировал и разместил на своей странице в соцсети видеоролики, одобряющие действия боевиков на территории Чечни, в том числе жестокие убийства российских военнослужащих. Ему назначили три года колонии общего режима.
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фсб, снг, камчатка, украина, россия
ФСБ, СНГ, Камчатка, Украина, Россия
Жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму

Житель Камчатки лишился паспорта России за призывы к убийству россиян

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«

"С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, мужчина стал гражданином России в марте 2014 года, отказавшись от украинского паспорта. "В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
Мужчина уже отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.
Ранее аналогичную санкцию применили в отношении другого жителя региона, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма. Уроженец одной из стран СНГ, получивший гражданство России в 2009 году, смонтировал и разместил на своей странице в соцсети видеоролики, одобряющие действия боевиков на территории Чечни, в том числе жестокие убийства российских военнослужащих. Ему назначили три года колонии общего режима.
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