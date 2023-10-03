Мишустин поручил Белоусову контролировать развитие транспортных коридоров
Мишустин поручил контролировать график работ по развитию транспортных коридоров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Любые отставания от графика работ по развитию транспортных коридоров РФ недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он также поручил вице-премьеру Андрею Белоусову держать этот вопрос на контроле.
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"Обращаю внимание коллег, что любые отставания от утвержденных графиков недопустимы. Прошу первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова усилить контроль за их соблюдением", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил, что в декабре 2022 года были утверждены "дорожные карты" по развитию международного транспортного коридора "Север – Юг", Азово-Черноморского и восточного направлений. Премьер отметил, что за последнее время были построены обходы Краснодара и Ростова-на-Дону, расширено движение в направлении пункта пропуска Верхний Ларс, закончены дноуглубительные работы в морском порту Махачкалы, завершилась реконструкция обхода Анапы, а в декабре этого года завершится углубление Волго-Каспийского судоходного канала.
Кроме того, ожидается, что суммарная провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей увеличится до 173 миллионов тонн к концу 2023 года. - согласно цели, поставленной президентом, в 2024 году этот показатель должен достигнуть 180 миллионов тонн, напомнил премьер.
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"Наша главная цель − обеспечить сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры. Прежде всего с учетом прогноза роста грузоперевозок в направлении дружественных стран Южной и Юго-Восточной Азии, Прикаспийского региона, Закавказья, а также Персидского залива и Африки", – подчеркнул Мишустин.