Рейтинг@Mail.ru
Россия представит график встреч "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/grafik-1900090672.html
Россия представит график встреч "ядерной пятерки"
Россия представит график встреч "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.10.2023
Россия представит график встреч "ядерной пятерки"
Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:31
2023-10-03T07:31
россия
сша
нью-йорк (город)
сергей рябков
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов состоится на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Ближайшая встреча будет "на полях" начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно", - сказал он. При этом Рябков отметил, что формат "ядерной пятерки" - отдельный сюжет, не связанный напрямую с вопросом российского-американского диалога по стратегической стабильности, потому что в "ядерной пятерке" своя повестка дня. "Мы ее, кстати, хотим подкорректировать и не сводить все только к так называемым ядерным рискам. Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет - это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить, в том числе за счет работы над новым обзорным циклом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), также за счет сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, по вопросам, которые так называемые ядерные радикалы навязывают международному сообществу по тематике Договора о запрещении ядерного оружия. Это не относится к нашим двусторонним сюжетам с США", - пояснил замминистра. "Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В прошлом июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33cbbf5eed7ebbfe7441d0a42b72b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, нью-йорк (город), сергей рябков, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Рябков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия представит график встреч "ядерной пятерки"

Рябков: Россия предложит график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов состоится на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Ближайшая встреча будет "на полях" начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно", - сказал он.
При этом Рябков отметил, что формат "ядерной пятерки" - отдельный сюжет, не связанный напрямую с вопросом российского-американского диалога по стратегической стабильности, потому что в "ядерной пятерке" своя повестка дня.
"Мы ее, кстати, хотим подкорректировать и не сводить все только к так называемым ядерным рискам. Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет - это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить, в том числе за счет работы над новым обзорным циклом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), также за счет сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, по вопросам, которые так называемые ядерные радикалы навязывают международному сообществу по тематике Договора о запрещении ядерного оружия. Это не относится к нашим двусторонним сюжетам с США", - пояснил замминистра.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В прошлом июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения
5 августа, 00:44
 
РоссияСШАНью-Йорк (город)Сергей РябковООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала