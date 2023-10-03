https://ria.ru/20231003/grafik-1900090672.html
Россия представит график встреч "ядерной пятерки"
Россия представит график встреч "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.10.2023
Россия представит график встреч "ядерной пятерки"
Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:31
2023-10-03T07:31
2023-10-03T07:31
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сша
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сергей рябков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов состоится на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Ближайшая встреча будет "на полях" начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно", - сказал он. При этом Рябков отметил, что формат "ядерной пятерки" - отдельный сюжет, не связанный напрямую с вопросом российского-американского диалога по стратегической стабильности, потому что в "ядерной пятерке" своя повестка дня. "Мы ее, кстати, хотим подкорректировать и не сводить все только к так называемым ядерным рискам. Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет - это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить, в том числе за счет работы над новым обзорным циклом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), также за счет сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, по вопросам, которые так называемые ядерные радикалы навязывают международному сообществу по тематике Договора о запрещении ядерного оружия. Это не относится к нашим двусторонним сюжетам с США", - пояснил замминистра. "Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В прошлом июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html
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россия, сша, нью-йорк (город), сергей рябков, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Рябков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия представит график встреч "ядерной пятерки"
Рябков: Россия предложит график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнерам график консультаций в рамках формата "ядерной пятерки", ближайшая встреча на уровне экспертов состоится на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Ближайшая встреча будет "на полях" начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно", - сказал он.
При этом Рябков отметил, что формат "ядерной пятерки" - отдельный сюжет, не связанный напрямую с вопросом российского-американского диалога по стратегической стабильности, потому что в "ядерной пятерке" своя повестка дня.
"Мы ее, кстати, хотим подкорректировать и не сводить все только к так называемым ядерным рискам. Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет - это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить, в том числе за счет работы над новым обзорным циклом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), также за счет сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, по вопросам, которые так называемые ядерные радикалы навязывают международному сообществу по тематике Договора о запрещении ядерного оружия. Это не относится к нашим двусторонним сюжетам с США", - пояснил замминистра.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай
, Великобритания
, США
и Франция
. В прошлом июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире
. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
"Ядерная пятерка" обсудила риски распространения оружия массового поражения