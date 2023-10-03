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В Госдуме Германию обвинили в посягательстве на территорию России - РИА Новости, 03.10.2023
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11:38 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/gosduma-1900123495.html
В Госдуме Германию обвинили в посягательстве на территорию России
В Госдуме Германию обвинили в посягательстве на территорию России - РИА Новости, 03.10.2023
В Госдуме Германию обвинили в посягательстве на территорию России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:38
2023-10-03T11:38
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
анналена бербок
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска", посягательством на территориальную целостность России. Ранее Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". "Бербок в своем заявлении в том числе говорит о территориях, которые после проведенных там референдумов вошли на законных основаниях в состав Российской Федерации. Ее слова должны расцениваться как угроза и посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, подобное заявление не должны остаться без ответа, поэтому немецкому послу в РФ необходимо вручить ноту протеста, а в случае повторения подобной "агрессивной выходки" со стороны Бербок рассмотреть вопрос высылки немецких дипломатов и введения запрета на въезд в страну автомобилей с немецкими номерами. "Своей русофобской политикой и агрессивными действиями западные страны продолжают опускать железный занавес в взаимоотношениях с Россией, от чего же сами и пострадают. И еще придет время, когда население в европейских странах осознает, как их обманывали в угоду американских интересов", - сказал депутат. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, анналена бербок, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Анналена Бербок, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме Германию обвинили в посягательстве на территорию России

Депутат Госдумы Шеремет обвинил Германию в посягательстве на территорию России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что Евросоюз скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска", посягательством на территориальную целостность России.
Ранее Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".
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"Бербок в своем заявлении в том числе говорит о территориях, которые после проведенных там референдумов вошли на законных основаниях в состав Российской Федерации. Ее слова должны расцениваться как угроза и посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, подобное заявление не должны остаться без ответа, поэтому немецкому послу в РФ необходимо вручить ноту протеста, а в случае повторения подобной "агрессивной выходки" со стороны Бербок рассмотреть вопрос высылки немецких дипломатов и введения запрета на въезд в страну автомобилей с немецкими номерами.
«
"Своей русофобской политикой и агрессивными действиями западные страны продолжают опускать железный занавес в взаимоотношениях с Россией, от чего же сами и пострадают. И еще придет время, когда население в европейских странах осознает, как их обманывали в угоду американских интересов", - сказал депутат.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАнналена БербокМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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