https://ria.ru/20231003/goroskop-1900081585.html

МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака

МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака - РИА Новости, 03.10.2023

МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака

МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:51

2023-10-03T02:51

2023-10-03T02:51

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483018_0:673:2047:1824_1920x0_80_0_0_a1ceacf9e280f2142c11c3329c001f87.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях. "Чрезвычайный гороскоп на октябрь для стихий земли и воздуха: в гололед опасно выезжать на летней резине; перед спуском в погреб его нужно хорошо проветрить; используй для обогрева проверенные электроприборы; не суши одежду вблизи очага тепла", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В частности, в прогнозе для тельцов указывается, что надо быть крайне острожными тем, кто собирается в горы. После определения маршрута необходимо обязательно зарегистрировать его в МЧС. Весам спасатели советуют держаться подальше от водоемов в случае употребления алкоголя, а при поездке на маломерном судне - надевать спасательный жилет. Девам рекомендуется наполняться позитивом и укреплять свой иммунитет, чтобы осенняя хандра не довела до больничной койки. Пытаясь согреться осенними вечерами, нельзя перегружать электросети, а удлинитель необходимо выбирать только тот, что соответствует ГОСТу. Не следует также пользоваться кустарными обогревателями. "Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20230409/goroskop-1863784077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)