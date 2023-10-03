https://ria.ru/20231003/goroskop-1900081585.html
МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака
МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака - РИА Новости, 03.10.2023
МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака
МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T02:51
2023-10-03T02:51
2023-10-03T02:51
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483018_0:673:2047:1824_1920x0_80_0_0_a1ceacf9e280f2142c11c3329c001f87.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях. "Чрезвычайный гороскоп на октябрь для стихий земли и воздуха: в гололед опасно выезжать на летней резине; перед спуском в погреб его нужно хорошо проветрить; используй для обогрева проверенные электроприборы; не суши одежду вблизи очага тепла", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. В частности, в прогнозе для тельцов указывается, что надо быть крайне острожными тем, кто собирается в горы. После определения маршрута необходимо обязательно зарегистрировать его в МЧС. Весам спасатели советуют держаться подальше от водоемов в случае употребления алкоголя, а при поездке на маломерном судне - надевать спасательный жилет. Девам рекомендуется наполняться позитивом и укреплять свой иммунитет, чтобы осенняя хандра не довела до больничной койки. Пытаясь согреться осенними вечерами, нельзя перегружать электросети, а удлинитель необходимо выбирать только тот, что соответствует ГОСТу. Не следует также пользоваться кустарными обогревателями. "Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20230409/goroskop-1863784077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483018_0:481:2047:2016_1920x0_80_0_0_384734d11fef37c40bb493abf9ee6b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака
МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
МЧС России составило
"чрезвычайный" гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях.
«
"Чрезвычайный гороскоп на октябрь для стихий земли и воздуха: в гололед опасно выезжать на летней резине; перед спуском в погреб его нужно хорошо проветрить; используй для обогрева проверенные электроприборы; не суши одежду вблизи очага тепла", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В частности, в прогнозе для тельцов указывается, что надо быть крайне острожными тем, кто собирается в горы. После определения маршрута необходимо обязательно зарегистрировать его в МЧС.
Весам спасатели советуют держаться подальше от водоемов в случае употребления алкоголя, а при поездке на маломерном судне - надевать спасательный жилет.
Девам рекомендуется наполняться позитивом и укреплять свой иммунитет, чтобы осенняя хандра не довела до больничной койки. Пытаясь согреться осенними вечерами, нельзя перегружать электросети, а удлинитель необходимо выбирать только тот, что соответствует ГОСТу. Не следует также пользоваться кустарными обогревателями.
"Ваша безопасность - ваша ответственность", - резюмирует МЧС России.
Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать