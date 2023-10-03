https://ria.ru/20231003/gorlovka-1900201941.html

ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке

ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке

Разрывы снарядов украинских войск зафиксированы около стадиона "Олимп" в Горловке, жилой массив "Комсомолец" попал под огонь ВСУ, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:13

2023-10-03T16:13

2023-10-03T16:13

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Разрывы снарядов украинских войск зафиксированы около стадиона "Олимп" в Горловке, жилой массив "Комсомолец" попал под огонь ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Под огнем украинских карателей жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Разрывы вражеских снарядов фиксируются около стадиона "Олимп", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило об обстреле Горловки в 15.33 со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html

https://ria.ru/20231003/bolnitsa-1900184933.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк