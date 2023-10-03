https://ria.ru/20231003/gorlovka-1900201941.html
ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке
ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке
Разрывы снарядов украинских войск зафиксированы около стадиона "Олимп" в Горловке, жилой массив "Комсомолец" попал под огонь ВСУ, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:13
2023-10-03T16:13
2023-10-03T16:13
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Разрывы снарядов украинских войск зафиксированы около стадиона "Олимп" в Горловке, жилой массив "Комсомолец" попал под огонь ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Под огнем украинских карателей жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Разрывы вражеских снарядов фиксируются около стадиона "Олимп", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило об обстреле Горловки в 15.33 со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899825216.html
https://ria.ru/20231003/bolnitsa-1900184933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли район возле стадиона "Олимп" в Горловке
ВСУ обстреляли жилой массив "Комосомолец" возле стадиона "Олимп" в Горловке