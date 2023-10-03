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В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС - РИА Новости, 03.10.2023
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12:52 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/es-1900148223.html
В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС
В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС - РИА Новости, 03.10.2023
В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС
Расширение Евросоюза - это вопрос геополитики и политики безопасности, заявил в интервью крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава правительства... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:52
2023-10-03T12:52
в мире
финляндия
хельсинки
испания
петтери орпо
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нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Расширение Евросоюза - это вопрос геополитики и политики безопасности, заявил в интервью крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Накануне неофициального саммита ЕС, который намечен на 5-6 октября в Испании Орпо дал интервью газете Helsingin sanomat. "Для Финляндии очень важно во время работы следующего состава Еврокомиссии (вторая половина 2024 года) продолжать поддерживать Украину, сделать ЕС более сильным геополитическим игроком и улучшить функционирование внутреннего рынка", - сказал Орпо. Прием новых членов в ЕС неизбежен, считает глава финского правительства. "Расширение (ЕС) — это геополитическая необходимость и вопрос политики безопасности. Для этих стран (кандидатов) альтернативой членству в ЕС является попадание в сферу влияния России или Китая. Теперь нам следует поговорить о том, по какому графику и на каких условиях будет осуществляться расширение ЕС", - отметил Орпо. По мнению финского премьера, расширение ЕС неизбежно приведет и к расширению НАТО, что вовлечет в дискуссию США как гаранта европейской безопасности.
https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html
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в мире, финляндия, хельсинки, испания, петтери орпо, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Финляндия, Хельсинки, Испания, Петтери Орпо, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС

Глава финского правительства назвал расширение ЕС геополитической необходимостью

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Расширение Евросоюза - это вопрос геополитики и политики безопасности, заявил в интервью крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава правительства Финляндии Петтери Орпо.
Накануне неофициального саммита ЕС, который намечен на 5-6 октября в Испании Орпо дал интервью газете Helsingin sanomat.
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"Для Финляндии очень важно во время работы следующего состава Еврокомиссии (вторая половина 2024 года) продолжать поддерживать Украину, сделать ЕС более сильным геополитическим игроком и улучшить функционирование внутреннего рынка", - сказал Орпо.
Прием новых членов в ЕС неизбежен, считает глава финского правительства.
"Расширение (ЕС) — это геополитическая необходимость и вопрос политики безопасности. Для этих стран (кандидатов) альтернативой членству в ЕС является попадание в сферу влияния России или Китая. Теперь нам следует поговорить о том, по какому графику и на каких условиях будет осуществляться расширение ЕС", - отметил Орпо.
По мнению финского премьера, расширение ЕС неизбежно приведет и к расширению НАТО, что вовлечет в дискуссию США как гаранта европейской безопасности.
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В миреФинляндияХельсинкиИспанияПеттери ОрпоЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
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