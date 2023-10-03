https://ria.ru/20231003/es-1900148223.html

В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС

В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС - РИА Новости, 03.10.2023

В Хельсинки высказались о возможном расширении ЕС

Расширение Евросоюза - это вопрос геополитики и политики безопасности, заявил в интервью крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава правительства... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:52

2023-10-03T12:52

2023-10-03T12:52

в мире

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петтери орпо

евросоюз

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нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Расширение Евросоюза - это вопрос геополитики и политики безопасности, заявил в интервью крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Накануне неофициального саммита ЕС, который намечен на 5-6 октября в Испании Орпо дал интервью газете Helsingin sanomat. "Для Финляндии очень важно во время работы следующего состава Еврокомиссии (вторая половина 2024 года) продолжать поддерживать Украину, сделать ЕС более сильным геополитическим игроком и улучшить функционирование внутреннего рынка", - сказал Орпо. Прием новых членов в ЕС неизбежен, считает глава финского правительства. "Расширение (ЕС) — это геополитическая необходимость и вопрос политики безопасности. Для этих стран (кандидатов) альтернативой членству в ЕС является попадание в сферу влияния России или Китая. Теперь нам следует поговорить о том, по какому графику и на каких условиях будет осуществляться расширение ЕС", - отметил Орпо. По мнению финского премьера, расширение ЕС неизбежно приведет и к расширению НАТО, что вовлечет в дискуссию США как гаранта европейской безопасности.

https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898644866.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

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хельсинки

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в мире, финляндия, хельсинки, испания, петтери орпо, евросоюз, еврокомиссия, нато