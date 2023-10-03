https://ria.ru/20231003/edinyy-1900230211.html

В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

Цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля, разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей, сообщается в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:50

2023-10-03T17:50

2023-10-03T20:32

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758123657_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_2154ace987e62b165838aad631c03516.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля, разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы... Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус - Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняется прежней. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными."Московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему самые доступные среди крупных городов России", - указали в столичном дептрансе.Как следует из инфографики, одна поездка по билету "Единый" повысится с 62 до 65 рублей, одна поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, а бесконтактная оплата банковской картой или телефоном будет стоить 61 рубль вместо 56 рублей. Билет "Единый" для обучающихся на 30 дней в центральной зоне вырастет с 715 до 770 рублей, а на 90 дней - с 2 055 до 2 210 рублей.

https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html

https://ria.ru/20231001/metro-1899727361.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва