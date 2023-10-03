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В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 03.10.2023
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17:50 03.10.2023 (обновлено: 20:32 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/edinyy-1900230211.html
В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 03.10.2023
В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте
Цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля, разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей, сообщается в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:50
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москва
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля, разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы... Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус - Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняется прежней. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными."Московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему самые доступные среди крупных городов России", - указали в столичном дептрансе.Как следует из инфографики, одна поездка по билету "Единый" повысится с 62 до 65 рублей, одна поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, а бесконтактная оплата банковской картой или телефоном будет стоить 61 рубль вместо 56 рублей. Билет "Единый" для обучающихся на 30 дней в центральной зоне вырастет с 715 до 770 рублей, а на 90 дней - с 2 055 до 2 210 рублей.
https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html
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В Москве с 15 октября повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

В Москве повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСоциальная карта москвича и карта "Тройка"
Социальная карта москвича и карта Тройка - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Социальная карта москвича и карта "Тройка". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Цена поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля, разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы... Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде, билет "Автобус - Трамвай". Их можно заморозить на 14 дней. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей", - говорится в сообщении.
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1 октября, 13:32
Отмечается, что стоимость проезда на регулярном речном транспорте сохраняется прежней. Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.
«
"Московские безлимитные билеты и проездные для обучающихся по-прежнему самые доступные среди крупных городов России", - указали в столичном дептрансе.
Как следует из инфографики, одна поездка по билету "Единый" повысится с 62 до 65 рублей, одна поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка" вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, а бесконтактная оплата банковской картой или телефоном будет стоить 61 рубль вместо 56 рублей. Билет "Единый" для обучающихся на 30 дней в центральной зоне вырастет с 715 до 770 рублей, а на 90 дней - с 2 055 до 2 210 рублей.
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