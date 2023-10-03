Рейтинг@Mail.ru
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 03.10.2023
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:58
2023-10-03T17:58
происшествия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
светлогорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. "От оператора системы "112" поступило тревожное сообщение о том, что в Светлогорске на улице Пригородной мужчина застрял в дымоходе гаража. Уже через пять минут огнеборцы семнадцатой пожарно-спасательной части приехали по указанному адресу. В ходе разведки выяснилось, что мужчина попал в "ловушку" нагишом с поднятыми руками вверх", - сообщили в пресс -службе. Отмечается, что спасателям пришлось провести "ювелирную операцию" по деблокированию человека из дымохода, частично разобрав конструкцию. "Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html
калининградская область
светлогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлогорск
Происшествия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Светлогорск
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе

В Светлогорске пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.
"От оператора системы "112" поступило тревожное сообщение о том, что в Светлогорске на улице Пригородной мужчина застрял в дымоходе гаража. Уже через пять минут огнеборцы семнадцатой пожарно-спасательной части приехали по указанному адресу. В ходе разведки выяснилось, что мужчина попал в "ловушку" нагишом с поднятыми руками вверх", - сообщили в пресс -службе.
Отмечается, что спасателям пришлось провести "ювелирную операцию" по деблокированию человека из дымохода, частично разобрав конструкцию.
"Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в сообщении.
Котенок, застрявший в трубе аттракциона Американские горки в центральном парке в Калининграде. Кадр видео
Пожарные спасли котенка, застрявшего на американских горках в Калининграде
6 сентября, 12:01
 
ПроисшествияКалининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Светлогорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала