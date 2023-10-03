https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 03.10.2023
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:58
2023-10-03T17:58
2023-10-03T17:58
происшествия
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
светлогорск
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. "От оператора системы "112" поступило тревожное сообщение о том, что в Светлогорске на улице Пригородной мужчина застрял в дымоходе гаража. Уже через пять минут огнеборцы семнадцатой пожарно-спасательной части приехали по указанному адресу. В ходе разведки выяснилось, что мужчина попал в "ловушку" нагишом с поднятыми руками вверх", - сообщили в пресс -службе. Отмечается, что спасателям пришлось провести "ювелирную операцию" по деблокированию человека из дымохода, частично разобрав конструкцию. "Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html
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происшествия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлогорск
Происшествия, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Светлогорск
Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе
В Светлогорске пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе гаража