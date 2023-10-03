https://ria.ru/20231003/dymokhod-1900233016.html

Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе

Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе - РИА Новости, 03.10.2023

Калининградские пожарные спасли голого мужчину, застрявшего в дымоходе

Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:58

2023-10-03T17:58

2023-10-03T17:58

происшествия

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

светлогорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Калининградские пожарные в ночь на вторник спасли мужчину, который нагишом застрял в дымоходе гаража, сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. "От оператора системы "112" поступило тревожное сообщение о том, что в Светлогорске на улице Пригородной мужчина застрял в дымоходе гаража. Уже через пять минут огнеборцы семнадцатой пожарно-спасательной части приехали по указанному адресу. В ходе разведки выяснилось, что мужчина попал в "ловушку" нагишом с поднятыми руками вверх", - сообщили в пресс -службе. Отмечается, что спасателям пришлось провести "ювелирную операцию" по деблокированию человека из дымохода, частично разобрав конструкцию. "Обстоятельства произошедшего выясняет полиция", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230906/kot-1894484364.html

калининградская область

светлогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), светлогорск