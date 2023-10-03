https://ria.ru/20231003/dtp-1900303123.html
В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек
В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек - РИА Новости, 03.10.2023
В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек
Число жертв ДТП с участием автобуса в пригороде Венеции Местре выросло до 21 человека, сообщила венецианская префектура. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T23:01
2023-10-03T23:01
2023-10-03T23:57
венеция
луиджи бруньяро
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием автобуса в пригороде Венеции Местре выросло до 21 человека, сообщила венецианская префектура. Согласно этим данным, которые привели в эфире итальянские новостные телеканалы, в результате падения автобуса с эстакады также пострадали 12 человек. Еще 4-5 человек числятся пропавшими без вести. Автобус, принадлежавший оператору общественного транспорта Венеции Actv, пробил дорожное заграждение и упал с высоты нескольких десятков метров в районе железнодорожной станции Местре. Транспортное средство загорелось, зацепив электрические провода, передает издание Il Gazzettino. На место происшествия прибыл мэр Венеции Луиджи Бруньяро. В соцсетях он назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур. Сцену с места аварии Бруньяро охарактеризовал как апокалиптическую. По некоторым сведениям, автобус работал на метане. В эфире телеканала Rainews24 Бруньяро сообщил, что его пассажирами были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Управление здравоохранения Венеции ввело в действие протокол крупных чрезвычайных ситуаций, который предусматривает открытие всех отделений неотложной помощи и вызов на работу резервного персонала. Железнодорожное сообщение между Местре, который административно входит в состав Венеции, и ее островной исторической частью прервано.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html
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венеция, луиджи бруньяро
В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек
В Венеции при падении автобуса с эстакады погиб 21 человек
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием автобуса в пригороде Венеции Местре выросло до 21 человека, сообщила венецианская префектура.
Согласно этим данным, которые привели в эфире итальянские новостные телеканалы, в результате падения автобуса с эстакады также пострадали 12 человек. Еще 4-5 человек числятся пропавшими без вести.
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Автобус, принадлежавший оператору общественного транспорта Венеции Actv, пробил дорожное заграждение и упал с высоты нескольких десятков метров в районе железнодорожной станции Местре. Транспортное средство загорелось, зацепив электрические провода, передает издание Il Gazzettino.
На место происшествия прибыл мэр Венеции Луиджи Бруньяро
. В соцсетях он назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур. Сцену с места аварии Бруньяро охарактеризовал как апокалиптическую.
По некоторым сведениям, автобус работал на метане. В эфире телеканала Rainews24 Бруньяро сообщил, что его пассажирами были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов.
Управление здравоохранения Венеции ввело в действие протокол крупных чрезвычайных ситуаций, который предусматривает открытие всех отделений неотложной помощи и вызов на работу резервного персонала. Железнодорожное сообщение между Местре, который административно входит в состав Венеции, и ее островной исторической частью прервано.
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