https://ria.ru/20231003/dtp-1900303123.html

В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек

В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек - РИА Новости, 03.10.2023

В пригороде Венеции в ДТП с автобусом погиб 21 человек

Число жертв ДТП с участием автобуса в пригороде Венеции Местре выросло до 21 человека, сообщила венецианская префектура. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T23:01

2023-10-03T23:01

2023-10-03T23:57

венеция

луиджи бруньяро

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием автобуса в пригороде Венеции Местре выросло до 21 человека, сообщила венецианская префектура. Согласно этим данным, которые привели в эфире итальянские новостные телеканалы, в результате падения автобуса с эстакады также пострадали 12 человек. Еще 4-5 человек числятся пропавшими без вести. Автобус, принадлежавший оператору общественного транспорта Венеции Actv, пробил дорожное заграждение и упал с высоты нескольких десятков метров в районе железнодорожной станции Местре. Транспортное средство загорелось, зацепив электрические провода, передает издание Il Gazzettino. На место происшествия прибыл мэр Венеции Луиджи Бруньяро. В соцсетях он назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур. Сцену с места аварии Бруньяро охарактеризовал как апокалиптическую. По некоторым сведениям, автобус работал на метане. В эфире телеканала Rainews24 Бруньяро сообщил, что его пассажирами были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Управление здравоохранения Венеции ввело в действие протокол крупных чрезвычайных ситуаций, который предусматривает открытие всех отделений неотложной помощи и вызов на работу резервного персонала. Железнодорожное сообщение между Местре, который административно входит в состав Венеции, и ее островной исторической частью прервано.

https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html

https://ria.ru/20230924/dtp-1898358972.html

венеция

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венеция, луиджи бруньяро