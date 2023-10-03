https://ria.ru/20231003/dtp-1900300817.html

Мужчина в Удмуртии убил водителя, угнал машину и погиб в ДТП

Мужчина в Удмуртии убил водителя, угнал машину и погиб в ДТП - РИА Новости, 03.10.2023

Мужчина в Удмуртии убил водителя, угнал машину и погиб в ДТП

Мужчина в Удмуртии угнал автомобиль газовой службы, убив водителя, и погиб, попав в ДТП, скрываясь от полицейских, сообщило СУСК РФ по Удмуртии. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:25

2023-10-03T22:25

2023-10-03T22:25

происшествия

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УФА, 3 окт - РИА Новости. Мужчина в Удмуртии угнал автомобиль газовой службы, убив водителя, и погиб, попав в ДТП, скрываясь от полицейских, сообщило СУСК РФ по Удмуртии. По данным ведомства, вечером в городе Можге неизвестный мужчина напал на водителя служебного автомобиля аварийно-спасательной газовой службы "ГАЗ Соболь" , ранив его ножом. В результате полученных ранений потерпевший скончался. "Управляя угнанным автомобилем, около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ГИБДД по Удмуртии рассказали подробности инцидента: авария произошла, когда сотрудники ДПС преследовали угонщика автомобиля. "Сотрудниками полиции был введен план "Перехват". Вскоре угнанный автомобиль заметили сотрудники ДПС. Законное требование сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал, увеличил скорость движения и предпринял попытку скрыться. Инспекторы, включив сигнально-громкоговорящее устройство, начали преследовать подозреваемого. Водитель автомобиля ГАЗ, неоднократно нарушая ПДД, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с грузовиком", - сообщили в ГИБДД региона.

https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф, можга