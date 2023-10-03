https://ria.ru/20231003/dron-1900209719.html
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:42
2023-10-03T16:42
2023-10-03T17:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."3 октября около 16.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.Позже губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник сбит над селом Головино; предварительно, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230930/ataka-1899674272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский дрон самолетного типа