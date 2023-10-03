https://ria.ru/20231003/dron-1900209719.html

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 03.10.2023

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:42

2023-10-03T16:42

2023-10-03T17:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."3 октября около 16.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сообщили в ведомстве.Позже губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник сбит над селом Головино; предварительно, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230930/ataka-1899674272.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность