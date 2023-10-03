https://ria.ru/20231003/donbass-1900093080.html

Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ

Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 03.10.2023

Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ

Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух украинцев – священников раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), нарушивших... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:14

2023-10-03T08:14

2023-10-03T08:18

религия

украина

киев

петр порошенко

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

общество

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух украинцев – священников раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), нарушивших законодательство о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил: Хримли Вячеслава Евгеньевича и Чуя Андрея Васильевича, граждан Украины, признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5-й статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях – ред.), и назначить им <…> административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч российских рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", – зачитал приговор судья. По его словам, Чуй и Хримли "осуществляли религиозную деятельность, позиционируя себя как представители религиозного объединения "Православная церковь Украины", деятельность которого носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающей ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230502/kamchatka-1869082312.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, украина, киев, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, общество