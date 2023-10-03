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Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 03.10.2023
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08:14 03.10.2023 (обновлено: 08:18 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/donbass-1900093080.html
Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ
Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 03.10.2023
Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ
Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух украинцев – священников раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), нарушивших... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T08:14
2023-10-03T08:18
религия
украина
киев
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
общество
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух украинцев – священников раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), нарушивших законодательство о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил: Хримли Вячеслава Евгеньевича и Чуя Андрея Васильевича, граждан Украины, признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5-й статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях – ред.), и назначить им &lt;…&gt; административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч российских рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", – зачитал приговор судья. По его словам, Чуй и Хримли "осуществляли религиозную деятельность, позиционируя себя как представители религиозного объединения "Православная церковь Украины", деятельность которого носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающей ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230502/kamchatka-1869082312.html
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html
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религия, украина, киев, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, общество
Религия, Украина, Киев, Петр Порошенко, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Общество
Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ

Суд в ДНР выдворил из России двух священников ПЦУ, нарушивших законодательство

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух украинцев – священников раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), нарушивших законодательство о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: Хримли Вячеслава Евгеньевича и Чуя Андрея Васильевича, граждан Украины, признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5-й статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях – ред.), и назначить им <…> административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч российских рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", – зачитал приговор судья.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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По его словам, Чуй и Хримли "осуществляли религиозную деятельность, позиционируя себя как представители религиозного объединения "Православная церковь Украины", деятельность которого носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающей ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
2 октября, 09:11
 
РелигияУкраинаКиевПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатОбщество
 
 
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