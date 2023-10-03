Суд в ДНР выдворил из России двух священников раскольнической ПЦУ
Суд в ДНР выдворил из России двух священников ПЦУ, нарушивших законодательство
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Суд в Донецкой Народной Республике выдворил за пределы России двух украинцев – священников раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), нарушивших законодательство о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: Хримли Вячеслава Евгеньевича и Чуя Андрея Васильевича, граждан Украины, признать виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5-й статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях – ред.), и назначить им <…> административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч российских рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", – зачитал приговор судья.
По его словам, Чуй и Хримли "осуществляли религиозную деятельность, позиционируя себя как представители религиозного объединения "Православная церковь Украины", деятельность которого носит антироссийский, экстремистский характер, выраженный в публичной поддержке украинской власти и вооруженных формирований Украины, а также разжигающей ненависть и вражду по национальному, религиозному признаку".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.