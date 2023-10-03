https://ria.ru/20231003/dollar-1900180452.html

В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю

В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю - РИА Новости, 03.10.2023

В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю

В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю, чрезмерное внимание к американской валюте – рудимент, пора привыкать жить в рублевой... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:49

2023-10-03T14:49

2023-10-03T15:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

дмитрий песков

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854828044_0:498:2753:2047_1920x0_80_0_0_cd020e00dfc8b27a780fe8361900c29c.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю, чрезмерное внимание к американской валюте – рудимент, пора привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Курс доллара на Московской бирже во вторник утром поднялся выше 100 рублей, впервые с 14 августа. "Нет, поводов для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне", - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле поводы для беспокойства.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, дмитрий песков, московская биржа