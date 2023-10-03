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В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю
В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю - РИА Новости, 03.10.2023
В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю
В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю, чрезмерное внимание к американской валюте – рудимент, пора привыкать жить в рублевой... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:49
2023-10-03T14:49
2023-10-03T15:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
дмитрий песков
московская биржа
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю, чрезмерное внимание к американской валюте – рудимент, пора привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Курс доллара на Московской бирже во вторник утром поднялся выше 100 рублей, впервые с 14 августа. "Нет, поводов для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне", - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле поводы для беспокойства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Московская биржа
В Кремле прокомментировали рост курса доллара к рублю
Песков назвал чрезмерное внимание к курсу доллара рудиментом прошлого
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю, чрезмерное внимание к американской валюте – рудимент, пора привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Курс доллара на Московской бирже
во вторник утром поднялся выше 100 рублей, впервые с 14 августа.
"Нет, поводов для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне", - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле поводы для беспокойства.