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Курс доллара впервые с 14 августа поднялся выше ста рублей
Курс доллара впервые с 14 августа поднялся выше ста рублей - РИА Новости, 03.10.2023
Курс доллара впервые с 14 августа поднялся выше ста рублей
Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: стоимость американской валюты впервые с 14 августа превысила 100 рублей, следует из данных... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:17
2023-10-03T07:17
2023-10-03T12:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: стоимость американской валюты впервые с 14 августа превысила 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:03 мск растет на 35 копеек, до 100,11 рубля, юаня — на пять копеек, до 13,65 рубля, евро — снижается на 30 копеек, до 104,65 рубля.Как заявил на прошлой неделе на заседании комитета по экономической политике Совфеда глава Минэкономразвития Максим Решетников, ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки.По его словам, за последние полгода около 85 процентов валютной выручки возвращается в страну и продается на рынке. При этом 35 процентов возвращается в рублях, однако неизвестно, откуда берутся эти "по сути, офшорные рубли".По мнению главы ведомства, у экономических властей сейчас нет полных данных о движении рубля за границей, поэтому для начала необходим мониторинг рублевых перетоков.Он отметил, что в России необходим "какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". При этом Решетников подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о двух курсах.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара впервые с 14 августа поднялся выше ста рублей
Курс доллара на Московской бирже впервые с 14 августа поднялся выше ста рублей
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: стоимость американской валюты впервые с 14 августа превысила 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7:03 мск растет на 35 копеек, до 100,11 рубля, юаня — на пять копеек, до 13,65 рубля, евро — снижается на 30 копеек, до 104,65 рубля.
Как заявил на прошлой неделе на заседании комитета по экономической политике Совфеда глава Минэкономразвития Максим Решетников, ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки.
По его словам, за последние полгода около 85 процентов валютной выручки возвращается в страну и продается на рынке. При этом 35 процентов возвращается в рублях, однако неизвестно, откуда берутся эти "по сути, офшорные рубли".
По мнению главы ведомства, у экономических властей сейчас нет полных данных о движении рубля за границей, поэтому для начала необходим мониторинг рублевых перетоков.
Он отметил, что в России
необходим "какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". При этом Решетников подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет о двух курсах.
Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 90 долларов