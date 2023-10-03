https://ria.ru/20231003/dolg-1900153636.html
Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России
Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России - РИА Новости, 03.10.2023
Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России
Счетная палата РФ видит риск дальнейшего роста государственного долга российских субъектов в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:11
2023-10-03T13:11
2023-10-03T13:11
экономика
россия
галина изотова
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риск дальнейшего роста государственного долга российских субъектов в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова. "К сожалению, растет госдолг субъектов. На 1 сентября составил 3,1 триллиона рублей, 320 миллиардов прибавилась сумма госдолга за этот период. С учетом сокращения ряда важных для субъектов межбюджетных трансфертов, а также наличия поддержки через кредиты есть риск, что госдолг субъектов продолжит расти", - сказала она, выступая в Совфеде в рамках парламентских слушаний о бюджете на следующие три года.
https://ria.ru/20231003/siluanov-1900148520.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, галина изотова
Экономика, Россия, Галина Изотова
Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России
Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России до 2026 года
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риск дальнейшего роста государственного долга российских субъектов в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова.
"К сожалению, растет госдолг субъектов. На 1 сентября составил 3,1 триллиона рублей, 320 миллиардов прибавилась сумма госдолга за этот период. С учетом сокращения ряда важных для субъектов межбюджетных трансфертов, а также наличия поддержки через кредиты есть риск, что госдолг субъектов продолжит расти", - сказала она, выступая в Совфеде в рамках парламентских слушаний о бюджете на следующие три года.
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