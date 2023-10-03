https://ria.ru/20231003/dolg-1900153636.html

Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России

Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России - РИА Новости, 03.10.2023

Счетная палата видит риск дальнейшего роста долга субъектов России

Счетная палата РФ видит риск дальнейшего роста государственного долга российских субъектов в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:11

2023-10-03T13:11

2023-10-03T13:11

экономика

россия

галина изотова

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ видит риск дальнейшего роста государственного долга российских субъектов в 2024-2026 годах, заявила исполняющая обязанности главы ведомства Галина Изотова. "К сожалению, растет госдолг субъектов. На 1 сентября составил 3,1 триллиона рублей, 320 миллиардов прибавилась сумма госдолга за этот период. С учетом сокращения ряда важных для субъектов межбюджетных трансфертов, а также наличия поддержки через кредиты есть риск, что госдолг субъектов продолжит расти", - сказала она, выступая в Совфеде в рамках парламентских слушаний о бюджете на следующие три года.

https://ria.ru/20231003/siluanov-1900148520.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, галина изотова