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ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле - РИА Новости, 03.10.2023
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11:51 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/diversant-1900126657.html
ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле
ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле - РИА Новости, 03.10.2023
ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле
Житель Казани, задержанный в июле сотрудниками ФСБ за участие в деятельности террористической организации, готовил поджог парка боевых машин на полигоне... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:51
2023-10-03T11:51
происшествия
казань
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Житель Казани, задержанный в июле сотрудниками ФСБ за участие в деятельности террористической организации, готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и базовой станции "Малые Дербышки" в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Татарстану. Ранее региональное УФСБ сообщало, что в конце июля был задержан сторонник националистической идеологии - 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Было возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". По данным УФСБ, по заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум дополнительным эпизодам преступной деятельности Сергея Новикова по статье о приготовлении к диверсии", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, подозреваемый, действуя умышленно, по найму неустановленных лиц, для совершения диверсии на территории полевого парка боевых машин полигона Казанского высшего танкового командного училища в качестве орудия совершения преступления приобрел не менее 14,5 литра керосина и перевез в ближайший к полигону овраг для дальнейшего поджога. Аналогичным способом, как установило следствие, подозреваемый планировал поджечь оборудование базовой станции "Малые Дербышки" казанского поселка Большие Дербышки.
https://ria.ru/20230908/arest-1894885086.html
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Татарстан (Татарстан)
ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле

ФСБ: казанец, задержанный в июле, планировал поджог парка боевых машин

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Житель Казани, задержанный в июле сотрудниками ФСБ за участие в деятельности террористической организации, готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и базовой станции "Малые Дербышки" в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.
Ранее региональное УФСБ сообщало, что в конце июля был задержан сторонник националистической идеологии - 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Было возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
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По данным УФСБ, по заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум дополнительным эпизодам преступной деятельности Сергея Новикова по статье о приготовлении к диверсии", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, подозреваемый, действуя умышленно, по найму неустановленных лиц, для совершения диверсии на территории полевого парка боевых машин полигона Казанского высшего танкового командного училища в качестве орудия совершения преступления приобрел не менее 14,5 литра керосина и перевез в ближайший к полигону овраг для дальнейшего поджога.
Аналогичным способом, как установило следствие, подозреваемый планировал поджечь оборудование базовой станции "Малые Дербышки" казанского поселка Большие Дербышки.
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ПроисшествияКазаньРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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