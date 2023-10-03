https://ria.ru/20231003/diversant-1900126657.html

ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле

ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле - РИА Новости, 03.10.2023

ФСБ рассказала, что планировал диверсант, задержанный в Казани в июле

Житель Казани, задержанный в июле сотрудниками ФСБ за участие в деятельности террористической организации, готовил поджог парка боевых машин на полигоне... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:51

2023-10-03T11:51

2023-10-03T11:51

происшествия

казань

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 окт – РИА Новости. Житель Казани, задержанный в июле сотрудниками ФСБ за участие в деятельности террористической организации, готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и базовой станции "Малые Дербышки" в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Татарстану. Ранее региональное УФСБ сообщало, что в конце июля был задержан сторонник националистической идеологии - 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Было возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". По данным УФСБ, по заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум дополнительным эпизодам преступной деятельности Сергея Новикова по статье о приготовлении к диверсии", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, подозреваемый, действуя умышленно, по найму неустановленных лиц, для совершения диверсии на территории полевого парка боевых машин полигона Казанского высшего танкового командного училища в качестве орудия совершения преступления приобрел не менее 14,5 литра керосина и перевез в ближайший к полигону овраг для дальнейшего поджога. Аналогичным способом, как установило следствие, подозреваемый планировал поджечь оборудование базовой станции "Малые Дербышки" казанского поселка Большие Дербышки.

https://ria.ru/20230908/arest-1894885086.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, казань, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)