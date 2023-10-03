https://ria.ru/20231003/direktor-1900144082.html

В Москве назвали имена призеров конкурса "Директор года России"

В Москве назвали имена призеров конкурса "Директор года России" - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве назвали имена призеров конкурса "Директор года России"

В рамках Большой учительской недели в Москве завершился второй тур Всероссийского конкурса "Директор года России – 2023", сообщили в Минпросвещения. В... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:40

2023-10-03T12:40

2023-10-03T12:40

год педагога и наставника

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сн_образование

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В рамках Большой учительской недели в Москве завершился второй тур Всероссийского конкурса "Директор года России – 2023", сообщили в Минпросвещения. В Корпоративном университете московского образования состоялась торжественная церемония объявления призеров.В Год педагога и наставника призерами конкурса стали Нина Говорова из Нижегородской области, Алексей Мокрушин из Калуги, Анатолий Чепурин из Перми, Марина Щербакова из Кемерова, Юлия Юрьева из Макеевки, Донецкая Народная Республика.Финальное испытание для призеров состоится 4 октября, они примут участие в состязании "Пресс-конференция "Вопрос директору года".Имя победителя объявят 4 октября в рамках Большой учительской недели на площадке Ситуационного центра города Москвы.Награждение победителя Всероссийского конкурса "Директор года России" состоится 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большой хрустальный кристалл" – и сертификат на 200 тысяч рублей.Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России" проводится с 2021 года. Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации.Он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы.На заочный этап конкурса "Директор года России – 2023" было подано свыше тысячи заявок.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель", а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование