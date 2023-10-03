https://ria.ru/20231003/defektolog-1900126798.html

В Москве стартует финал конкурса "Учитель-дефектолог России"

В Москве стартует финал конкурса "Учитель-дефектолог России" - РИА Новости, 03.10.2023

В Москве стартует финал конкурса "Учитель-дефектолог России"

Торжественное открытие VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023" состоится 3 октября в Москве, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:52

2023-10-03T11:52

2023-10-03T13:47

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Торжественное открытие VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2023" состоится 3 октября в Москве, сообщили в Минпросвещения.В этот день будут проведены два конкурсных испытания. В рамках круглого стола "Актуальные практики работы учителя-дефектолога на уроках с обучающимися с ОВЗ" в Гостином дворе при участии всех финалистов состоится первое конкурсное испытание "Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании". Конкурсное испытание "Мастер-класс" пройдет в Институте коррекционной педагогики.Завершающее конкурсное испытание "Открытое групповое занятие / урок с обучающимися с ОВЗ" состоится 4 октября на базе образовательных организаций г. Москвы.По итогам работы двух конкурсных дней будут определены победители и лауреаты конкурса.Торжественное закрытие конкурса и награждение победителей состоится 5 октября в Институте коррекционной педагогики (начало в 9:00 по московскому времени).Абсолютных победителей конкурса в номинациях "Дефектолог года" и "Логопед года" наградят 5 октября в Государственном Кремлевском дворце в рамках церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Учитель года – 2023".

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общество, социальный навигатор, сн_образование, москва, государственный кремлевский дворец