https://ria.ru/20231003/chinovnik-1900120097.html
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев - РИА Новости, 03.10.2023
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев
Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:26
2023-10-03T11:26
2023-10-03T11:30
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы. Согласно изданию, речь идет о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны. "Он был задержан... по обвинению в ... развитии проекта боев животных вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации собачьих боев", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что организаторы тренировали собак и убивали тех, которые не погибали во время боев. Следователи при обыске в домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления животных. По информации газеты, власти долгое время получали жалобы на сотрудника Пентагона. ФБР расследовало деятельность группы, организующей собачьи бои, на протяжении нескольких лет, в прошлом году ряду ее членов предъявили обвинения. В Пентагоне подтвердили, что Морфилд больше не на рабочем месте, однако не уточнили, был ли он уволен или временно отстранен от должности.
https://ria.ru/20230927/pes-1898854038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, федеральное бюро расследований сша, сша
В мире, Министерство обороны США, Федеральное бюро расследований США, США
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев
Высокопоставленного чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на судебные документы.
Согласно изданию, речь идет о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны.
"Он был задержан... по обвинению в ... развитии проекта боев животных вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации собачьих боев", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что организаторы тренировали собак и убивали тех, которые не погибали во время боев. Следователи при обыске в домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления животных.
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По информации газеты, власти долгое время получали жалобы на сотрудника Пентагона. ФБР расследовало деятельность группы, организующей собачьи бои, на протяжении нескольких лет, в прошлом году ряду ее членов предъявили обвинения.
В Пентагоне подтвердили, что Морфилд больше не на рабочем месте, однако не уточнили, был ли он уволен или временно отстранен от должности.