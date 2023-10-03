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Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев - РИА Новости, 03.10.2023
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11:26 03.10.2023 (обновлено: 11:30 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/chinovnik-1900120097.html
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев - РИА Новости, 03.10.2023
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев
Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:26
2023-10-03T11:30
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы. Согласно изданию, речь идет о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны. "Он был задержан... по обвинению в ... развитии проекта боев животных вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации собачьих боев", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что организаторы тренировали собак и убивали тех, которые не погибали во время боев. Следователи при обыске в домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления животных. По информации газеты, власти долгое время получали жалобы на сотрудника Пентагона. ФБР расследовало деятельность группы, организующей собачьи бои, на протяжении нескольких лет, в прошлом году ряду ее членов предъявили обвинения. В Пентагоне подтвердили, что Морфилд больше не на рабочем месте, однако не уточнили, был ли он уволен или временно отстранен от должности.
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в мире, министерство обороны сша, федеральное бюро расследований сша, сша
В мире, Министерство обороны США, Федеральное бюро расследований США, США
Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев

Высокопоставленного чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
Согласно изданию, речь идет о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны.
"Он был задержан... по обвинению в ... развитии проекта боев животных вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации собачьих боев", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что организаторы тренировали собак и убивали тех, которые не погибали во время боев. Следователи при обыске в домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления животных.
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По информации газеты, власти долгое время получали жалобы на сотрудника Пентагона. ФБР расследовало деятельность группы, организующей собачьи бои, на протяжении нескольких лет, в прошлом году ряду ее членов предъявили обвинения.
В Пентагоне подтвердили, что Морфилд больше не на рабочем месте, однако не уточнили, был ли он уволен или временно отстранен от должности.
 
В миреМинистерство обороны СШАФедеральное бюро расследований СШАСША
 
 
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