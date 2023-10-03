https://ria.ru/20231003/chinovnik-1900120097.html

Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев

Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев - РИА Новости, 03.10.2023

Чиновника из Пентагона обвинили в организации собачьих боев

Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:26

2023-10-03T11:26

2023-10-03T11:30

в мире

министерство обороны сша

федеральное бюро расследований сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Пентагона задержан и обвинен в организации собачьих боев на протяжении более 20 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы. Согласно изданию, речь идет о Фредерике Морфилде-младшем, заместителе главы информационной службы по управлению и связи при главном информационном директоре министра обороны. "Он был задержан... по обвинению в ... развитии проекта боев животных вместе с давним другом, который, предположительно, признался в организации собачьих боев", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что организаторы тренировали собак и убивали тех, которые не погибали во время боев. Следователи при обыске в домах Морфилда и его друга нашли питбулей, а также устройства, которые, предположительно, использовались для умерщвления животных. По информации газеты, власти долгое время получали жалобы на сотрудника Пентагона. ФБР расследовало деятельность группы, организующей собачьи бои, на протяжении нескольких лет, в прошлом году ряду ее членов предъявили обвинения. В Пентагоне подтвердили, что Морфилд больше не на рабочем месте, однако не уточнили, был ли он уволен или временно отстранен от должности.

https://ria.ru/20230927/pes-1898854038.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, министерство обороны сша, федеральное бюро расследований сша, сша