https://ria.ru/20231003/chestvovanie-1900197353.html
Посольство России в Израиле прокомментировало чествование эсэсовца в Канаде
Посольство России в Израиле прокомментировало чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 03.10.2023
Посольство России в Израиле прокомментировало чествование эсэсовца в Канаде
Посольство Российской Федерации в Израиле привлекло внимание властей еврейского государства к инциденту с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:55
2023-10-03T15:55
2023-10-03T16:01
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анатолий викторов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Израиле привлекло внимание властей еврейского государства к инциденту с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки, и выразило уверенность в том, что официальная позиция Израиля по этому поводу будет высказана, сообщил в комментарии РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.В посольстве России назвали этот инцидент "вопиющим случаем надругательства над памятью жертв нацизма", и отметили тот факт, что русскоязычные общественные организации Израиля "решительно осудили устроенное канадскими властями позорное действо"."Посольство привлекло внимание офиса президента, канцелярии премьер-министра, Совета национальной безопасности, кнессета и МИД Израиля к этому отвратительному и не имеющему никаких оправданий чествованию нацистского карателя в парламенте Канады. Уверены, что этот вопиющий случай открытой поддержки нацизма не останется без ответа со стороны израильских властей", - заявил Викторов."Видимо, официальные власти Израиля настолько поражены тем, что произошло в парламенте Канады, поскольку оно высветило нацистскую сущность киевского режима, что пока не подобрали нужных слов для его оценки и поняли, каким "героям" воздаётся слава на Украине", - добавил посол.Викторов отметил, что руководство Израиля неоднократно подтверждало неизменность и твёрдость своей позиции относительно абсолютной неприемлемости любых попыток реабилитации нацистских приспешников. По его словам, в России всегда ценили и ценят тесное взаимодействие с Израилем в вопросах недопущения прославления нацизма, противодействия искажению истории, преданию забвению жертв Холокоста и преступлений нацизма."Продолжим с ними сотрудничество, в том числе активные солидарные действия в целях обеспечения неотвратимости наказания виновных за не имеющие срока давности преступления нацистов", - подчеркнул Викторов.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20230929/tryudo-1899365428.html
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канада, россия, израиль, в мире, анатолий викторов, ярослав хунка, владимир зеленский
Канада, Россия, Израиль, В мире, Анатолий Викторов, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский
Посольство России в Израиле прокомментировало чествование эсэсовца в Канаде
Посол РФ в Израиле назвал чествование эсэсовца в Канаде надругательством
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Израиле привлекло внимание властей еврейского государства к инциденту с чествованием в парламенте Канады украинского эсэсовца Ярослава Хунки, и выразило уверенность в том, что официальная позиция Израиля по этому поводу будет высказана, сообщил в комментарии РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
В посольстве России назвали этот инцидент "вопиющим случаем надругательства над памятью жертв нацизма", и отметили тот факт, что русскоязычные общественные организации Израиля "решительно осудили устроенное канадскими властями позорное действо".
Трюдо считают клоуном из-за скандала с эсэсовцем, заявила оппозиция Канады
"Посольство привлекло внимание офиса президента, канцелярии премьер-министра, Совета национальной безопасности, кнессета и МИД Израиля к этому отвратительному и не имеющему никаких оправданий чествованию нацистского карателя в парламенте Канады. Уверены, что этот вопиющий случай открытой поддержки нацизма не останется без ответа со стороны израильских властей", - заявил Викторов.
"Видимо, официальные власти Израиля настолько поражены тем, что произошло в парламенте Канады, поскольку оно высветило нацистскую сущность киевского режима, что пока не подобрали нужных слов для его оценки и поняли, каким "героям" воздаётся слава на Украине", - добавил посол.
Викторов отметил, что руководство Израиля неоднократно подтверждало неизменность и твёрдость своей позиции относительно абсолютной неприемлемости любых попыток реабилитации нацистских приспешников. По его словам, в России всегда ценили и ценят тесное взаимодействие с Израилем в вопросах недопущения прославления нацизма, противодействия искажению истории, преданию забвению жертв Холокоста и преступлений нацизма.
"Продолжим с ними сотрудничество, в том числе активные солидарные действия в целях обеспечения неотвратимости наказания виновных за не имеющие срока давности преступления нацистов", - подчеркнул Викторов.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо
позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
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