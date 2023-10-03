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Чехия введет пограничный контроль со Словакией - РИА Новости, 03.10.2023
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12:02 03.10.2023 (обновлено: 12:17 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/chekhiya-1900130568.html
Чехия введет пограничный контроль со Словакией
Чехия введет пограничный контроль со Словакией - РИА Новости, 03.10.2023
Чехия введет пограничный контроль со Словакией
Чехия вслед за Польшей вводит пограничный контроль со Словакией на 10 дней в рамках противодействия нелегальной миграции, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:02
2023-10-03T12:17
чехия
словакия
польша
мариуш каминьский
в мире
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Чехия вслед за Польшей вводит пограничный контроль со Словакией на 10 дней в рамках противодействия нелегальной миграции, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х во вторник глава МВД Вит Ракушан.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что республика вводит на 10 дней пограничный контроль на границе со Словакией с возможностью продления."С 4 октября мы вводим временный контроль на границе со Словакией. Речь идет о мерах, необходимых для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией", - написал министр.Ракушан отметил, что меры были приняты в координации с Польшей. Они продлятся 10 дней, до 13 октября, с возможностью дальнейшего продления.
https://ria.ru/20230927/kontrol-1898971663.html
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чехия, словакия, польша, мариуш каминьский, в мире
Чехия, Словакия, Польша, Мариуш Каминьский, В мире
Чехия введет пограничный контроль со Словакией

Чехия введет пограничный контроль со Словакией на 10 дней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧехия
Чехия - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Чехия вслед за Польшей вводит пограничный контроль со Словакией на 10 дней в рамках противодействия нелегальной миграции, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х во вторник глава МВД Вит Ракушан.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что республика вводит на 10 дней пограничный контроль на границе со Словакией с возможностью продления.
"С 4 октября мы вводим временный контроль на границе со Словакией. Речь идет о мерах, необходимых для эффективной борьбы с группами организаторов нелегального перехода и нелегальной миграцией", - написал министр.
Ракушан отметил, что меры были приняты в координации с Польшей. Они продлятся 10 дней, до 13 октября, с возможностью дальнейшего продления.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией
27 сентября, 15:26
 
ЧехияСловакияПольшаМариуш КаминьскийВ мире
 
 
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