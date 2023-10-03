https://ria.ru/20231003/carlsberg-1900229616.html
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group - РИА Новости, 03.10.2023
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group
Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:49
2023-10-03T17:49
2023-10-03T18:42
экономика
россия
балтика (пивоваренная компания)
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
владимир путин
дания
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в пресс-релизе датской компании."Мы проинформировали ООО "Пивоваренная компания "Балтика" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих "Балтике" производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group", — указано в публикации.Производитель уточнил, что его решение распространяется на международные и региональные бренды. При этом "Балтика" имеет право на использование уже имеющихся запасов продукции и материалов до 1 апреля следующего года.Компания добавила, что считает этот ответом на указ Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. Дальнейшие шаги в отношении российской компании пока не определены..Carlsberg A/S основана в 1847 году в Дании и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфель входят порядка 140 брендов. "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.
https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, балтика (пивоваренная компания), carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владимир путин, дания
Экономика, Россия, Балтика (пивоваренная компания), Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Владимир Путин, Дания
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group
Carlsberg отозвала у "Балтики" лицензии на выпуск и продажу ее пива