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У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group - РИА Новости, 03.10.2023
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17:49 03.10.2023 (обновлено: 18:42 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/carlsberg-1900229616.html
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group - РИА Новости, 03.10.2023
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group
Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:49
2023-10-03T18:42
экономика
россия
балтика (пивоваренная компания)
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
владимир путин
дания
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в пресс-релизе датской компании.&quot;Мы проинформировали ООО &quot;Пивоваренная компания &quot;Балтика&quot; о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих &quot;Балтике&quot; производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group&quot;, — указано в публикации.Производитель уточнил, что его решение распространяется на международные и региональные бренды. При этом "Балтика" имеет право на использование уже имеющихся запасов продукции и материалов до 1 апреля следующего года.Компания добавила, что считает этот ответом на указ Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. Дальнейшие шаги в отношении российской компании пока не определены..Carlsberg A/S основана в 1847 году в Дании и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфель входят порядка 140 брендов. "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.
https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html
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экономика, россия, балтика (пивоваренная компания), carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владимир путин, дания
Экономика, Россия, Балтика (пивоваренная компания), Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Владимир Путин, Дания
У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group

Carlsberg отозвала у "Балтики" лицензии на выпуск и продажу ее пива

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПивные бутылки
Пивные бутылки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пивные бутылки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в пресс-релизе датской компании.
«

"Мы проинформировали ООО "Пивоваренная компания "Балтика" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих "Балтике" производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group", — указано в публикации.

Производитель уточнил, что его решение распространяется на международные и региональные бренды. При этом "Балтика" имеет право на использование уже имеющихся запасов продукции и материалов до 1 апреля следующего года.
Компания добавила, что считает этот ответом на указ Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. Дальнейшие шаги в отношении российской компании пока не определены..
Carlsberg A/S основана в 1847 году в Дании и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфель входят порядка 140 брендов. "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.
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ЭкономикаРоссияБалтика (пивоваренная компания)CarlsbergФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Владимир ПутинДания
 
 
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