https://ria.ru/20231003/carlsberg-1900229616.html

У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group

У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group - РИА Новости, 03.10.2023

У "Балтики" отзовут лицензии на выпуск продукции Carlsberg Group

Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:49

2023-10-03T17:49

2023-10-03T18:42

экономика

россия

балтика (пивоваренная компания)

carlsberg

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

владимир путин

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/13/1514211376_0:138:3000:1826_1920x0_80_0_0_5ebfbd23f8a26fb300c9a85e0eae24b6.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Carlsberg Group лишит российскую компанию "Балтика" лицензии, которая позволяет ей производить и продавать пиво брендов, принадлежащих группе, говорится в пресс-релизе датской компании."Мы проинформировали ООО "Пивоваренная компания "Балтика" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих "Балтике" производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group", — указано в публикации.Производитель уточнил, что его решение распространяется на международные и региональные бренды. При этом "Балтика" имеет право на использование уже имеющихся запасов продукции и материалов до 1 апреля следующего года.Компания добавила, что считает этот ответом на указ Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. Дальнейшие шаги в отношении российской компании пока не определены..Carlsberg A/S основана в 1847 году в Дании и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфель входят порядка 140 брендов. "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.

https://ria.ru/20220817/carlsberg-1810296298.html

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, балтика (пивоваренная компания), carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владимир путин, дания