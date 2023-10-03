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В проекте бюджета России гарантировали соцобязательства, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.10.2023
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13:21 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900155914.html
В проекте бюджета России гарантировали соцобязательства, заявила Матвиенко
В проекте бюджета России гарантировали соцобязательства, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.10.2023
В проекте бюджета России гарантировали соцобязательства, заявила Матвиенко
В проекте федерального бюджета РФ на 2024 год гарантируется выполнение социальных обязательств перед гражданами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:21
2023-10-03T13:21
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В проекте федерального бюджета РФ на 2024 год гарантируется выполнение социальных обязательств перед гражданами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "Важнейшей составляющей бюджета является гарантия четкого исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, минимального размера оплаты труда", - сказала политик. По ее словам, в полном объеме должна быть оказана помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей. "И, конечно, коллеги, мы понимаем, что в полном объеме должны быть профинансированы потребности Вооруженных сил и все, что нужно для победы", - подчеркнула она. Сенатор отметила, что сокращать ключевые расходы нельзя. "Поэтому поддержки заслуживает решение правительства РФ об увеличении расходов бюджета в 2024 году. При этом важно, что не просто увеличен общий объем, а проведена вдумчивая объективная ревизия расходов", - добавила Матвиенко. По ее словам, особого внимания заслуживает и финансовое обеспечение вхождения воссоединенных регионов в единое социально-экономическое пространство России и, конечно, их интеграция в бюджетный процесс. Матвиенко попросила Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов, который создан при верхней палате, взять на контроль этот вопрос. "В целом мы видим, в проекте бюджета на предстоящий трехлетний цикл общий объем финансовой помощи субъектам не снижается по сравнению с существующими объемами. И, несмотря на объективные трудности, федеральный и региональные бюджеты исполняются сегодня ритмично, доходы растут", - отметила она. Но, по мнению сенатора, ни в коем случае нельзя расслабляться, риски, вызовы никуда пока не ушли. Нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансирования, сказала политик.
https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899847240.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, общество, экономика
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Общество, Экономика
В проекте бюджета России гарантировали соцобязательства, заявила Матвиенко

Матвиенко: в проекте бюджета на 2024 г гарантировали выполнение соцобязательств

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В проекте федерального бюджета РФ на 2024 год гарантируется выполнение социальных обязательств перед гражданами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
"Важнейшей составляющей бюджета является гарантия четкого исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, минимального размера оплаты труда", - сказала политик.
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По ее словам, в полном объеме должна быть оказана помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей.
"И, конечно, коллеги, мы понимаем, что в полном объеме должны быть профинансированы потребности Вооруженных сил и все, что нужно для победы", - подчеркнула она.
Сенатор отметила, что сокращать ключевые расходы нельзя.
"Поэтому поддержки заслуживает решение правительства РФ об увеличении расходов бюджета в 2024 году. При этом важно, что не просто увеличен общий объем, а проведена вдумчивая объективная ревизия расходов", - добавила Матвиенко.
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По ее словам, особого внимания заслуживает и финансовое обеспечение вхождения воссоединенных регионов в единое социально-экономическое пространство России и, конечно, их интеграция в бюджетный процесс. Матвиенко попросила Совет по вопросам интеграции воссоединенных субъектов, который создан при верхней палате, взять на контроль этот вопрос.
"В целом мы видим, в проекте бюджета на предстоящий трехлетний цикл общий объем финансовой помощи субъектам не снижается по сравнению с существующими объемами. И, несмотря на объективные трудности, федеральный и региональные бюджеты исполняются сегодня ритмично, доходы растут", - отметила она.
Но, по мнению сенатора, ни в коем случае нельзя расслабляться, риски, вызовы никуда пока не ушли. Нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансирования, сказала политик.
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