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ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания - РИА Новости, 03.10.2023
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12:49 03.10.2023 (обновлено: 13:11 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900147574.html
ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания
ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания - РИА Новости, 03.10.2023
ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания
Дополнительное задание по перечислению доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год за счет... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:49
2023-10-03T13:11
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дополнительное задание по перечислению доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год за счет администрирования составляет 0,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы мобилизуем доходные источники, бюджет непростой все-таки. Мы приняли решение по улучшению администрирования доходов в части ФНС и ФТС - дали дополнительные мобилизационные задания на 0,5 триллиона рублей", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.Он также рассказал, что предусмотрены шаги по донастройке налогообложения нефтегазового сектора - "в части снижения дисконта к той цене на нефть, которая используется для налогообложения". Кроме того, вводится прогрессивная шкала ставок экспортных пошлин в привязке к курсу, а также индексируются акцизы на табак, винодельческую продукцию и дополнительная индексация утильсбора (сверх тех параметров, которые были учтены в предыдущем бюджетном плане)."В результате объем доходов составит на следующий год более 35 триллионов рублей, источником финансирования дефицита бюджета для финансирования расходов будут внутренние займы", - сказал министр.
https://ria.ru/20231003/siluanov-1900148520.html
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), антон силуанов, россия
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Антон Силуанов, Россия
ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания

Силуанов: ФНС и ФТС получили мобилизационные допзадания на 0,5 триллиона рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дополнительное задание по перечислению доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год за счет администрирования составляет 0,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы мобилизуем доходные источники, бюджет непростой все-таки. Мы приняли решение по улучшению администрирования доходов в части ФНС и ФТС - дали дополнительные мобилизационные задания на 0,5 триллиона рублей", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Он также рассказал, что предусмотрены шаги по донастройке налогообложения нефтегазового сектора - "в части снижения дисконта к той цене на нефть, которая используется для налогообложения". Кроме того, вводится прогрессивная шкала ставок экспортных пошлин в привязке к курсу, а также индексируются акцизы на табак, винодельческую продукцию и дополнительная индексация утильсбора (сверх тех параметров, которые были учтены в предыдущем бюджетном плане).
"В результате объем доходов составит на следующий год более 35 триллионов рублей, источником финансирования дефицита бюджета для финансирования расходов будут внутренние займы", - сказал министр.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Антон СилуановРоссия
 
 
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