https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900147574.html

ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания

ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания - РИА Новости, 03.10.2023

ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания

Дополнительное задание по перечислению доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год за счет... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:49

2023-10-03T12:49

2023-10-03T13:11

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Дополнительное задание по перечислению доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год за счет администрирования составляет 0,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы мобилизуем доходные источники, бюджет непростой все-таки. Мы приняли решение по улучшению администрирования доходов в части ФНС и ФТС - дали дополнительные мобилизационные задания на 0,5 триллиона рублей", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.Он также рассказал, что предусмотрены шаги по донастройке налогообложения нефтегазового сектора - "в части снижения дисконта к той цене на нефть, которая используется для налогообложения". Кроме того, вводится прогрессивная шкала ставок экспортных пошлин в привязке к курсу, а также индексируются акцизы на табак, винодельческую продукцию и дополнительная индексация утильсбора (сверх тех параметров, которые были учтены в предыдущем бюджетном плане)."В результате объем доходов составит на следующий год более 35 триллионов рублей, источником финансирования дефицита бюджета для финансирования расходов будут внутренние займы", - сказал министр.

https://ria.ru/20231003/siluanov-1900148520.html

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), антон силуанов, россия