https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета - РИА Новости, 03.10.2023
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета
Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:34
2023-10-03T12:34
2023-10-03T18:43
россия
специальная военная операция на украине
экономика
антон силуанов
бюджет
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку."Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции", - сказал Силуанов."Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей", - добавил он.Силуанов назвал и другие приоритеты бюджета РФ. "Второй приоритет - технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий - выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый - полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики", - перечислил министр.Он также подчеркнул, что в трехлетке предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на реализацию послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. "На эти цели ежегодно выделяется более 2,5 триллиона рублей", - сказал глава Минфина.
https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_402:0:3015:1960_1920x0_80_0_0_47e408fefc79ddfa7c7915f20004bf3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, антон силуанов, бюджет, ситуация в днр и лнр
Россия, Специальная военная операция на Украине, Экономика, Антон Силуанов, Бюджет, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета
Силуанов назвал обороноспособность и поддержку бойцов СВО приоритетом бюджета
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку.
"Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции", - сказал Силуанов.
"Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей", - добавил он.
Силуанов назвал и другие приоритеты бюджета РФ. "Второй приоритет - технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий - выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый - полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики", - перечислил министр.
Он также подчеркнул, что в трехлетке предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на реализацию послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. "На эти цели ежегодно выделяется более 2,5 триллиона рублей", - сказал глава Минфина.
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО