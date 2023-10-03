https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета

Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета - РИА Новости, 03.10.2023

Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета

Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:34

2023-10-03T12:34

2023-10-03T18:43

россия

специальная военная операция на украине

экономика

антон силуанов

бюджет

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку."Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции", - сказал Силуанов."Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей", - добавил он.Силуанов назвал и другие приоритеты бюджета РФ. "Второй приоритет - технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий - выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый - полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики", - перечислил министр.Он также подчеркнул, что в трехлетке предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на реализацию послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. "На эти цели ежегодно выделяется более 2,5 триллиона рублей", - сказал глава Минфина.

https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, антон силуанов, бюджет, ситуация в днр и лнр