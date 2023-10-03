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Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 03.10.2023 (обновлено: 18:43 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета - РИА Новости, 03.10.2023
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета
Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:34
2023-10-03T18:43
россия
специальная военная операция на украине
экономика
антон силуанов
бюджет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку."Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции", - сказал Силуанов."Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей", - добавил он.Силуанов назвал и другие приоритеты бюджета РФ. "Второй приоритет - технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий - выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый - полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики", - перечислил министр.Он также подчеркнул, что в трехлетке предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на реализацию послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. "На эти цели ежегодно выделяется более 2,5 триллиона рублей", - сказал глава Минфина.
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россия, экономика, антон силуанов, бюджет, ситуация в днр и лнр
Россия, Специальная военная операция на Украине, Экономика, Антон Силуанов, Бюджет, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета

Силуанов назвал обороноспособность и поддержку бойцов СВО приоритетом бюджета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку.
"Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили - это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции", - сказал Силуанов.
"Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей", - добавил он.
Силуанов назвал и другие приоритеты бюджета РФ. "Второй приоритет - технологическое развитие и развитие инфраструктуры, третий - выполнение всех обязательств государства перед гражданами, четвертый - полноценная интеграция регионов и, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики", - перечислил министр.
Он также подчеркнул, что в трехлетке предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на реализацию послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. "На эти цели ежегодно выделяется более 2,5 триллиона рублей", - сказал глава Минфина.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО
2 октября, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаАнтон СилуановБюджетСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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