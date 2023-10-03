https://ria.ru/20231003/buterbrodeks-1900093182.html

"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 1,9 пункта

"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 1,9 пункта - РИА Новости, 03.10.2023

"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 1,9 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине сентября вырос на... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T08:15

2023-10-03T08:15

2023-10-03T08:15

экономика

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине сентября вырос на 1,9 пункта - до 115,9 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 1 по 15 сентября по сравнению со второй половиной августа средний чек вырос по огурцам (на 14,3%, до 96 рублей), ветчине (на 1,6%, до 188 рублей) и сливочному маслу (на 0,7%, до 153 рублей). Снизился он по сахару (на 1,5%, до 67 рублей), сыру (на 1,1%, до 184 рублей) и кофе (на 0,5%, до 181 рубля). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (36 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 1,9 пункта и составил 115,9 пункта.

https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896602219.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия