https://ria.ru/20231003/brigada-1900109544.html
Писториус подтвердил намерение ФРГ разместить в Литве бригаду бундесвера
Писториус подтвердил намерение ФРГ разместить в Литве бригаду бундесвера - РИА Новости, 03.10.2023
Писториус подтвердил намерение ФРГ разместить в Литве бригаду бундесвера
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил желание ФРГ разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера в составе 4 тысяч военнослужащих. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:27
2023-10-03T10:27
2023-10-03T10:55
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил желание ФРГ разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера в составе 4 тысяч военнослужащих. "Мы ожидаем увидеть создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это первый случай, когда Германия размещает в чужой стране бригаду бундесвера на постоянной основе. Мы ведем хорошие переговоры с нашими литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшее время", - сказал во вторник Писториус порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. Глава минобороны Германии отметил, что для размещения бригады нужна соответствующая инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", - пояснил он. Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе. По словам министра обороны, в правительстве Германии также рассматривается вопрос о возможном начале производства боеприпасов в Эстонии. "Мы говорили об этом и будем говорить об этом еще раз. Нам нужно выяснить, в какой области в Эстонии можно было бы расширить кооперацию и промышленное производство, но это вопрос не правительства, а немецкой оборонной промышленности, которая находится в частной, а не государственной собственности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231002/polsha-1899929081.html
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эстония, литва, в мире, германия, борис писториус
Эстония, Литва, В мире, Германия, Борис Писториус
Писториус подтвердил намерение ФРГ разместить в Литве бригаду бундесвера
Писториус подтвердил намерение ФРГ разместить в Литве бригаду в 4 тысячи военных
ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил желание
ФРГ разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера в составе 4 тысяч военнослужащих.
"Мы ожидаем увидеть создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это первый случай, когда Германия размещает в чужой стране бригаду бундесвера на постоянной основе. Мы ведем хорошие переговоры с нашими литовскими друзьями о шагах, которые предпримем в ближайшее время", - сказал во вторник Писториус порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
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Глава минобороны Германии отметил, что для размещения бригады нужна соответствующая инфраструктура. "Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих", - пояснил он. Писториус также сообщил, что немецкие военнослужащие поедут в Литву на добровольной основе.
По словам министра обороны, в правительстве Германии также рассматривается вопрос о возможном начале производства боеприпасов в Эстонии
.
"Мы говорили об этом и будем говорить об этом еще раз. Нам нужно выяснить, в какой области в Эстонии можно было бы расширить кооперацию и промышленное производство, но это вопрос не правительства, а немецкой оборонной промышленности, которая находится в частной, а не государственной собственности", - подчеркнул он.
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