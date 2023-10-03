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Эксперт: возврата западных обувных брендов на рынок России пока не будет - РИА Новости, 03.10.2023
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20:31 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/brend-1900290675.html
Эксперт: возврата западных обувных брендов на рынок России пока не будет
Эксперт: возврата западных обувных брендов на рынок России пока не будет - РИА Новости, 03.10.2023
Эксперт: возврата западных обувных брендов на рынок России пока не будет
Массового возврата зарубежных обувных брендов в Россию сейчас нет и в ближайшее время не предвидится, однако возможно появление азиатских премиальных компаний... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:31
2023-10-03T20:31
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Массового возврата зарубежных обувных брендов в Россию сейчас нет и в ближайшее время не предвидится, однако возможно появление азиатских премиальных компаний на этом рынке, рассказал РИА Новости генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что в Россию начали возвращаться европейские обувные бренды ценовой категории "средний плюс" и "премиум". Так, со ссылкой на Национальный обувной союз, в материале отмечалось, что почти из 100 ушедших компаний уже вернулись около 15. Беляев прокомментировал РИА Новости, что такой возврат сложно назвать "массовым". "Никакого массового возврата (обувных брендов - ред.) нет и в ближайшее время не предвидится. Однако есть заметное усиление азиатских производителей на рынке РФ, в скором времени возможно появление азиатских премиальных брендов. ... Желание вернуться на рынок РФ есть у многих, но не у всех есть возможность, в силу определенных обстоятельств", - заявил он. Однако, по его словам, некоторые иностранные бренды действительно возвращаются в страну и работают, как правило, через своих дистрибуторов или российских агентов, еще часть сохранила свое прямое (материнское) присутствие на рынке, но их немного. Агентство также направило запрос в Минпромторг РФ.
https://realty.ria.ru/20231003/brendy-1900137270.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Эксперт: возврата западных обувных брендов на рынок России пока не будет

Эксперт: возврата зарубежных обувных брендов на рынок России пока не предвидится

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбувной магазин
Обувной магазин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обувной магазин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Массового возврата зарубежных обувных брендов в Россию сейчас нет и в ближайшее время не предвидится, однако возможно появление азиатских премиальных компаний на этом рынке, рассказал РИА Новости генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что в Россию начали возвращаться европейские обувные бренды ценовой категории "средний плюс" и "премиум". Так, со ссылкой на Национальный обувной союз, в материале отмечалось, что почти из 100 ушедших компаний уже вернулись около 15.
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Беляев прокомментировал РИА Новости, что такой возврат сложно назвать "массовым". "Никакого массового возврата (обувных брендов - ред.) нет и в ближайшее время не предвидится. Однако есть заметное усиление азиатских производителей на рынке РФ, в скором времени возможно появление азиатских премиальных брендов. ... Желание вернуться на рынок РФ есть у многих, но не у всех есть возможность, в силу определенных обстоятельств", - заявил он.
Однако, по его словам, некоторые иностранные бренды действительно возвращаются в страну и работают, как правило, через своих дистрибуторов или российских агентов, еще часть сохранила свое прямое (материнское) присутствие на рынке, но их немного.
Агентство также направило запрос в Минпромторг РФ.
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