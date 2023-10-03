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ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом Брянской области
ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом Брянской области - РИА Новости, 03.10.2023
ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом Брянской области
Пострадавших в результате уничтожения беспилотника над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:02
2023-10-03T17:02
2023-10-03T17:13
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате уничтожения беспилотника над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он отметил, что оперативные службы работают на месте, и поблагодарил подразделения ПВО.
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
ПВО уничтожила украинский БПЛА над Стародубским районом Брянской области
Богомаз: ПВО сбила украинский дрон над Стародубским районом Брянской области