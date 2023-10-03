https://ria.ru/20231003/bolnitsy-1900244854.html

Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства

Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства - РИА Новости, 03.10.2023

Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства

Инициированные губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым осенние поправки в региональный бюджет позволят ярославским больницам дополнительно закупить... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:19

2023-10-03T18:19

2023-10-03T18:19

ярославская область

ярославль

михаил евраев

углич

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Инициированные губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым осенние поправки в региональный бюджет позволят ярославским больницам дополнительно закупить комплекс оборудования, сообщает областное правительство. Сообщается, что в конце осени министерством здравоохранения региона планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи больницы имени Семашко. Здесь будут получать химиотерапевтическое лечение жители Ярославля. В состав центра войдут кабинеты амбулаторного приема врачей-онкологов и дневной стационар. Помещения были отремонтированы в этом году на средства, выделенные правительством области из регионального бюджета. Встал вопрос закупки специализированного оборудования. "Поправки в бюджете, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, предусматривают выделение 2,2 миллиона рублей для приобретения специальной мебели, оборудования для работы с химиотерапевтическими препаратами и их хранения", - информирует областное правительство. По словам регионального министра здравоохранения Сергея Луганского, благодаря поправкам можно усилить первичный сосудистый центр в Угличской районной больнице. В следующем году, по его словам, в больницу по нацпроекту "Здравоохранение" будет приобретен компьютерный томограф, который позволит выполнять исследования в том числе с применением контрастных препаратов. "Жители Углича и близлежащих населенных пунктов смогут получить качественную диагностику, не выезжая за пределы района. Для установки КТ необходимо специальное помещение. Средства для его ремонта также запланированы в осенних уточнениях бюджета", - подчеркнул Луганский, слова которого приводятся в сообщении. Серьезным приобретением для ярославской больницы №9 станет закупка литотриптера для отделения урологии, для этого из бюджета региона правительством области планируется выделить почти 90 миллионов рублей, рассказал министр. "Дополнительно свыше 8 миллионов рублей предусмотрено на ремонт кровель в Даниловской ЦРБ и больнице №3 Ярославля. Кроме того, благодаря поддержке Михаила Яковлевича (Евраева – ред.) сможем отремонтировать помещения в 14 наших учреждениях, где будет установлено в ближайшем будущем оборудование, закупаемое по программе модернизации первичного звена здравоохранения", - добавил Луганский.

https://ria.ru/20230929/podsvetka-1899554113.html

https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html

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ярославль, михаил евраев, углич