Рейтинг@Mail.ru
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:19 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/bolnitsy-1900244854.html
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства - РИА Новости, 03.10.2023
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства
Инициированные губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым осенние поправки в региональный бюджет позволят ярославским больницам дополнительно закупить... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:19
2023-10-03T18:19
ярославская область
ярославль
михаил евраев
углич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Инициированные губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым осенние поправки в региональный бюджет позволят ярославским больницам дополнительно закупить комплекс оборудования, сообщает областное правительство. Сообщается, что в конце осени министерством здравоохранения региона планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи больницы имени Семашко. Здесь будут получать химиотерапевтическое лечение жители Ярославля. В состав центра войдут кабинеты амбулаторного приема врачей-онкологов и дневной стационар. Помещения были отремонтированы в этом году на средства, выделенные правительством области из регионального бюджета. Встал вопрос закупки специализированного оборудования. "Поправки в бюджете, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, предусматривают выделение 2,2 миллиона рублей для приобретения специальной мебели, оборудования для работы с химиотерапевтическими препаратами и их хранения", - информирует областное правительство. По словам регионального министра здравоохранения Сергея Луганского, благодаря поправкам можно усилить первичный сосудистый центр в Угличской районной больнице. В следующем году, по его словам, в больницу по нацпроекту "Здравоохранение" будет приобретен компьютерный томограф, который позволит выполнять исследования в том числе с применением контрастных препаратов. "Жители Углича и близлежащих населенных пунктов смогут получить качественную диагностику, не выезжая за пределы района. Для установки КТ необходимо специальное помещение. Средства для его ремонта также запланированы в осенних уточнениях бюджета", - подчеркнул Луганский, слова которого приводятся в сообщении. Серьезным приобретением для ярославской больницы №9 станет закупка литотриптера для отделения урологии, для этого из бюджета региона правительством области планируется выделить почти 90 миллионов рублей, рассказал министр. "Дополнительно свыше 8 миллионов рублей предусмотрено на ремонт кровель в Даниловской ЦРБ и больнице №3 Ярославля. Кроме того, благодаря поддержке Михаила Яковлевича (Евраева – ред.) сможем отремонтировать помещения в 14 наших учреждениях, где будет установлено в ближайшем будущем оборудование, закупаемое по программе модернизации первичного звена здравоохранения", - добавил Луганский.
https://ria.ru/20230929/podsvetka-1899554113.html
https://ria.ru/20230929/proizvodstvo-1899532332.html
ярославль
углич
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, михаил евраев, углич
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Углич
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства

Ярославские больницы смогут дополнительно закупить комплекс оборудования

© iStock.com / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Инициированные губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым осенние поправки в региональный бюджет позволят ярославским больницам дополнительно закупить комплекс оборудования, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в конце осени министерством здравоохранения региона планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи больницы имени Семашко. Здесь будут получать химиотерапевтическое лечение жители Ярославля. В состав центра войдут кабинеты амбулаторного приема врачей-онкологов и дневной стационар.
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Архитектурная подсветка украсила порядка ста зданий в Ярославской области
29 сентября, 20:56
Помещения были отремонтированы в этом году на средства, выделенные правительством области из регионального бюджета. Встал вопрос закупки специализированного оборудования.
"Поправки в бюджете, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, предусматривают выделение 2,2 миллиона рублей для приобретения специальной мебели, оборудования для работы с химиотерапевтическими препаратами и их хранения", - информирует областное правительство.
По словам регионального министра здравоохранения Сергея Луганского, благодаря поправкам можно усилить первичный сосудистый центр в Угличской районной больнице. В следующем году, по его словам, в больницу по нацпроекту "Здравоохранение" будет приобретен компьютерный томограф, который позволит выполнять исследования в том числе с применением контрастных препаратов.
"Жители Углича и близлежащих населенных пунктов смогут получить качественную диагностику, не выезжая за пределы района. Для установки КТ необходимо специальное помещение. Средства для его ремонта также запланированы в осенних уточнениях бюджета", - подчеркнул Луганский, слова которого приводятся в сообщении.
Серьезным приобретением для ярославской больницы №9 станет закупка литотриптера для отделения урологии, для этого из бюджета региона правительством области планируется выделить почти 90 миллионов рублей, рассказал министр.
"Дополнительно свыше 8 миллионов рублей предусмотрено на ремонт кровель в Даниловской ЦРБ и больнице №3 Ярославля. Кроме того, благодаря поддержке Михаила Яковлевича (Евраева – ред.) сможем отремонтировать помещения в 14 наших учреждениях, где будет установлено в ближайшем будущем оборудование, закупаемое по программе модернизации первичного звена здравоохранения", - добавил Луганский.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
​Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
29 сентября, 18:31
 
Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевУглич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала