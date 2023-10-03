https://ria.ru/20231003/bolnitsa-1900184933.html

ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке

ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке - РИА Новости, 03.10.2023

ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:06

2023-10-03T15:06

2023-10-03T15:22

каховка

вооруженные силы украины

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Боевики киевского режима сегодня обстреляли территорию больницы в Новой Каховке. Снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Как будто специально постарались испортить отопление перед началом отопительного периода", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, повреждения будут оперативно устранены, как и подготовка больницы к холодному времени года."А наши артиллеристы и лётчики станут ещё яростнее уничтожать противника и его технику на правом берегу. Хорошо их били последний месяц, но, видимо, им мало, просят ещё", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html

https://ria.ru/20231003/yasinovataya-1900116398.html

каховка

новая каховка

херсонская область

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каховка, вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо