https://ria.ru/20231003/bolnitsa-1900184933.html
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:06
2023-10-03T15:06
2023-10-03T15:22
каховка
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Боевики киевского режима сегодня обстреляли территорию больницы в Новой Каховке. Снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Как будто специально постарались испортить отопление перед началом отопительного периода", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, повреждения будут оперативно устранены, как и подготовка больницы к холодному времени года."А наши артиллеристы и лётчики станут ещё яростнее уничтожать противника и его технику на правом берегу. Хорошо их били последний месяц, но, видимо, им мало, просят ещё", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html
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ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке
Сальдо: ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке