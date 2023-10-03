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ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 03.10.2023 (обновлено: 15:22 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/bolnitsa-1900184933.html
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:06
2023-10-03T15:22
каховка
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Боевики киевского режима сегодня обстреляли территорию больницы в Новой Каховке. Снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Как будто специально постарались испортить отопление перед началом отопительного периода", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, повреждения будут оперативно устранены, как и подготовка больницы к холодному времени года."А наши артиллеристы и лётчики станут ещё яростнее уничтожать противника и его технику на правом берегу. Хорошо их били последний месяц, но, видимо, им мало, просят ещё", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20231002/obstrel-1900042273.html
https://ria.ru/20231003/yasinovataya-1900116398.html
каховка
новая каховка
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каховка, вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо
Каховка, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке

© Фото : Владимир Сальдо/ TelegramОбстрел территории больницы в Новой Каховке
Обстрел территории больницы в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Владимир Сальдо/ Telegram
Обстрел территории больницы в Новой Каховке
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию больницы в Новой Каховке, снаряд попал в отремонтированную котельную, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Боевики киевского режима сегодня обстреляли территорию больницы в Новой Каховке. Снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную. Как будто специально постарались испортить отопление перед началом отопительного периода", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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По его словам, повреждения будут оперативно устранены, как и подготовка больницы к холодному времени года.
«
"А наши артиллеристы и лётчики станут ещё яростнее уничтожать противника и его технику на правом берегу. Хорошо их били последний месяц, но, видимо, им мало, просят ещё", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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