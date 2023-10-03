https://ria.ru/20231003/blagoustroystvo-1900206360.html

Бочкарев: началось благоустройство возле станции метро "Новаторская"

Бочкарев: началось благоустройство возле станции метро "Новаторская" - РИА Новости, 03.10.2023

Бочкарев: началось благоустройство возле станции метро "Новаторская"

Началось благоустройство территории возле строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии московского метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:30

2023-10-03T16:30

2023-10-03T16:30

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Началось благоустройство территории возле строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии московского метро, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Строители приступили к благоустройству территории вокруг строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Проектом благоустройства предусмотрены озеленение площадью 25 тысяч квадратных метров, организация пешеходных зон и устройство парковки", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В рамках благоустройства также ведется укладка асфальта в зоне проезжей части по нечетной стороне Ленинского проспекта. "На используемом ранее для строительства участке правой полосы Ленинского проспекта из области в центр восстановят дорожное полотно, что позволит заново запустить здесь движение для автомобилистов", – уточнил Бочкарев. В сообщении также указывается, что станция "Новаторская" готова более чем на три четверти: монолитные работы и обратная засыпка котлована выполнены на 80%, в блоках технических помещений ведутся отделочные работы с дальнейшим монтажом оборудования, продолжается устройство инженерных систем. На станции завершается архитектурная отделка пассажирской зоны платформенного участка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные строительные работы на Троицкой линии будут выполнены до конца 2024 года. Ожидается, что станция "Новаторская" станет одним из крупнейших пересадочных узлов.

https://realty.ria.ru/20231003/novatorskaya-1900171358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы