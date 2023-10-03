https://ria.ru/20231003/bespilotnik-1900201817.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 03.10.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:12
2023-10-03T16:12
2023-10-03T16:15
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."3 октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сообщили в ведомстве.
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью