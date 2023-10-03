https://ria.ru/20231003/bespilotnik-1900076261.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 03.10.2023
В Брянской области сбили беспилотник
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T00:37
2023-10-03T00:37
2023-10-03T00:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
telegram
трубчевский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в Telegram.Минобороны России уточнило, что беспилотник сбит 2 октября около 23.30 мск.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899961529.html
брянская область
трубчевский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, telegram, трубчевский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Telegram, Трубчевский район, Россия
В Брянской области сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила над Брянской областью украинский БПЛА