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В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:37 03.10.2023 (обновлено: 00:45 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/bespilotnik-1900076261.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 03.10.2023
В Брянской области сбили беспилотник
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T00:37
2023-10-03T00:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
telegram
трубчевский район
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в Telegram.Минобороны России уточнило, что беспилотник сбит 2 октября около 23.30 мск.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899961529.html
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брянская область, александр богомаз, telegram, трубчевский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Telegram, Трубчевский район, Россия
В Брянской области сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила над Брянской областью украинский БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в Telegram.
Минобороны России уточнило, что беспилотник сбит 2 октября около 23.30 мск.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазTelegramТрубчевский районРоссия
 
 
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