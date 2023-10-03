https://ria.ru/20231003/bespilotnik-1900076261.html

В Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 03.10.2023

В Брянской области сбили беспилотник

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T00:37

2023-10-03T00:37

2023-10-03T00:45

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

telegram

трубчевский район

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в Telegram.Минобороны России уточнило, что беспилотник сбит 2 октября около 23.30 мск.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899961529.html

брянская область

трубчевский район

россия

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брянская область, александр богомаз, telegram, трубчевский район, россия