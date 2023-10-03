https://ria.ru/20231003/berbok-1900210477.html

Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России

Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России - РИА Новости, 03.10.2023

Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска, заявил в эфире немецкого канала Welt журналист Пауль... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:44

2023-10-03T16:44

2023-10-03T17:00

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска, заявил в эфире немецкого канала Welt журналист Пауль Ронцхаймер."Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — Прим. ред.) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит", — прокомментировал он высказывание главы ведомства.Ронцхаймер также удивился, как Запад собирается помочь Украине вернуть эту территорию, если даже вовремя не может поставить оружие.В понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.

https://ria.ru/20231003/istrebitel-1900123675.html

https://ria.ru/20231002/evrosoyuz-1899932554.html

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в мире, россия, украина, луганск, михаил шеремет, евросоюз, welt, госдума рф