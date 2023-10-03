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Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России - РИА Новости, 03.10.2023
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16:44 03.10.2023 (обновлено: 17:00 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/berbok-1900210477.html
Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России
Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России - РИА Новости, 03.10.2023
Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска, заявил в эфире немецкого канала Welt журналист Пауль... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:44
2023-10-03T17:00
в мире
россия
украина
луганск
михаил шеремет
евросоюз
welt
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска, заявил в эфире немецкого канала Welt журналист Пауль Ронцхаймер."Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — Прим. ред.) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит", — прокомментировал он высказывание главы ведомства.Ронцхаймер также удивился, как Запад собирается помочь Украине вернуть эту территорию, если даже вовремя не может поставить оружие.В понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.
https://ria.ru/20231003/istrebitel-1900123675.html
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в мире, россия, украина, луганск, михаил шеремет, евросоюз, welt, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Луганск, Михаил Шеремет, Евросоюз, Welt, Госдума РФ
Бербок поставили на место в эфире немецкого ТВ за ее слова о России

Welt: Бербок дала пустое обещание о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала пустое обещание о расширении Евросоюза до Луганска, заявил в эфире немецкого канала Welt журналист Пауль Ронцхаймер.
"Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — Прим. ред.) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит", — прокомментировал он высказывание главы ведомства.
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Ронцхаймер также удивился, как Запад собирается помочь Украине вернуть эту территорию, если даже вовремя не может поставить оружие.
В понедельник Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел, что "будущее Украины находится в ЕС, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил высказывание немецкого министра как посягательство на территориальную целостность России.
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве. 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"
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