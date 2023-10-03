https://ria.ru/20231003/benzin-1900179186.html
Цены на бензин и дизельное топливо на российской бирже снизились
Цены на бензин и дизельное топливо на российской бирже снизились - РИА Новости, 03.10.2023
Цены на бензин и дизельное топливо на российской бирже снизились
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник заметно... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:47
2023-10-03T14:47
2023-10-03T14:58
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аи-95
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник заметно подешевели, цена обеих марок бензина упала примерно на 2%, дизтоплива - на 8%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 7,86%, до 53 879 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 за вторник подешевела на 2,05%, до 55 486 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 1,55%, до 57 637 рублей за тонну. В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд второй день подряд - за вторник она выросла на 0,67%, до 72 981 рубля за тонну. А межсезонное дизтопливо подешевело на 0,42%, до 64 006 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина по итогам торгов вторника выросла на 0,38%, до 77 721 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,05%, до 25 650 рублей за тонну, мазут - на 3,71%, до 36 618 рублей за тонну. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
https://ria.ru/20231003/toplivo-1900164081.html
https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, аи-92, аи-95, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, АИ-92, АИ-95, Россия
Цены на бензин и дизельное топливо на российской бирже снизились
Биржевые цены на бензин снизились на два процента, на дизтопливо — на восемь
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник заметно подешевели, цена обеих марок бензина упала примерно на 2%, дизтоплива - на 8%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 7,86%, до 53 879 рублей за тонну.
Марка бензина Аи-92 за вторник подешевела на 2,05%, до 55 486 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 1,55%, до 57 637 рублей за тонну.
В то же время цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд второй день подряд - за вторник она выросла на 0,67%, до 72 981 рубля за тонну. А межсезонное дизтопливо подешевело на 0,42%, до 64 006 рублей за тонну.
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Стоимость авиакеросина по итогам торгов вторника выросла на 0,38%, до 77 721 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,05%, до 25 650 рублей за тонну, мазут - на 3,71%, до 36 618 рублей за тонну.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
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