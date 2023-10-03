https://ria.ru/20231003/baykal-1900142566.html

Эксперты рассказали, сколько стоят круизы по Байкалу

Эксперты рассказали, сколько стоят круизы по Байкалу - РИА Новости, 03.10.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят круизы по Байкалу

Эксперты оценили спрос на круизы по Байкалу и определили, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:39

2023-10-03T12:39

2023-10-03T12:39

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Эксперты оценили спрос на круизы по Байкалу и определили, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР. Интерес к отдыху на воде на самом глубоком озере мира превышает предложение. Сейчас из-за нехватки современных теплоходов в круизы по озеру отправляется до 500 тысяч туристов в год, хотя сюда приезжает до трех миллионов гостей. Местные власти говорят о необходимости замены флота.По-настоящему комфортное путешествие по озеру сейчас возможно только на двух теплоходах – "Империя" и "Александр Великий", а также одном экспедиционном судне – "Бирюсе", подтверждают эксперты. Есть предложения и для менее комфортных поездок – с меньшим общественным пространством, санузлами вне кают.Эксперты говорят, что аудитория таких путешествий все более молодеет. Раньше круизы по озеру интересовали туристов старше 60 лет, сейчас – от 35 лет, причем среди них много семей с детьми. У них более высокие запросы к качеству отдыха. Туроператоры озабочены постройкой нового комфортабельного теплохода.По акции раннего бронирования стоимость недельного круиза по Байкалу на будущий год начинается от 140 тысяч рублей на одного. За дорогу и отдых до или после водного путешествия придется заплатить дополнительно, отметили в ассоциации.

https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1899937983.html

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новости - туризм, байкал, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, круизы, достопримечательности