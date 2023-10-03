https://ria.ru/20231003/bastion-1900084506.html
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника" - РИА Новости, 03.10.2023
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"
Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:50
2023-10-03T04:50
2023-10-03T04:50
безопасность
матуа
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147264/05/1472640589_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_50cd4d6c073e8bee7ec8fb8b19d529dc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника, сообщает ТОФ. "На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", - говорится в сообщении. Береговые ракетчики отработали оборону водных и береговых рубежей от высадки морского десанта с корабля "противника". Расчёты дивизиона БРК "Бастион" выполнили слежение оружием и уничтожили морскую цель электронным способом без фактического пуска ракеты. Далее военнослужащие сменили позиционный район, замаскировав новую позицию. Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html
матуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147264/05/1472640589_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_74b3bee7f39abe52b8f50bb03cde1825.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, матуа, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Матуа, Тихоокеанский флот ВМФ России
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у курильского Матуа корабль "противника"
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника, сообщает ТОФ.
«
"На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", - говорится в сообщении.
Береговые ракетчики отработали оборону водных и береговых рубежей от высадки морского десанта с корабля "противника". Расчёты дивизиона БРК "Бастион" выполнили слежение оружием и уничтожили морскую цель электронным способом без фактического пуска ракеты.
Далее военнослужащие сменили позиционный район, замаскировав новую позицию.
Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года.
Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах