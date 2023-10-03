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Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника" - РИА Новости, 03.10.2023
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04:50 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/bastion-1900084506.html
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника" - РИА Новости, 03.10.2023
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"
Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:50
2023-10-03T04:50
безопасность
матуа
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника, сообщает ТОФ. "На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", - говорится в сообщении. Береговые ракетчики отработали оборону водных и береговых рубежей от высадки морского десанта с корабля "противника". Расчёты дивизиона БРК "Бастион" выполнили слежение оружием и уничтожили морскую цель электронным способом без фактического пуска ракеты. Далее военнослужащие сменили позиционный район, замаскировав новую позицию. Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html
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РИА Новости
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безопасность, матуа, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Матуа, Тихоокеанский флот ВМФ России
Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"

Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у курильского Матуа корабль "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБереговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ
Береговой ракетный комплекс Бастион ТОФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Береговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника, сообщает ТОФ.
«
"На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", - говорится в сообщении.
Береговые ракетчики отработали оборону водных и береговых рубежей от высадки морского десанта с корабля "противника". Расчёты дивизиона БРК "Бастион" выполнили слежение оружием и уничтожили морскую цель электронным способом без фактического пуска ракеты.
Далее военнослужащие сменили позиционный район, замаскировав новую позицию.
Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года.
Береговые ракетные комплексы Бастион - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах
22 марта, 13:47
 
БезопасностьМатуаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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