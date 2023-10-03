https://ria.ru/20231003/bastion-1900084506.html

Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"

Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника" - РИА Новости, 03.10.2023

Расчеты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"

Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T04:50

2023-10-03T04:50

2023-10-03T04:50

безопасность

матуа

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота "Бастион" в ходе дежурства на курильском острове Матуа уничтожили корабль условного противника, сообщает ТОФ. "На острове Матуа Курильской гряды расчёты БРК "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника", - говорится в сообщении. Береговые ракетчики отработали оборону водных и береговых рубежей от высадки морского десанта с корабля "противника". Расчёты дивизиона БРК "Бастион" выполнили слежение оружием и уничтожили морскую цель электронным способом без фактического пуска ракеты. Далее военнослужащие сменили позиционный район, замаскировав новую позицию. Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html

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безопасность, матуа, тихоокеанский флот вмф россии