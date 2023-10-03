https://ria.ru/20231003/barnaul-1900101189.html

Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь - РИА Новости, 03.10.2023

Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Ревнивца, убившего бывшую возлюбленную, отрезавшего ей грудь и вспоровшего живот, задержали в Барнауле. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T09:34

2023-10-03T09:34

2023-10-03T09:35

происшествия

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Ревнивца, убившего бывшую возлюбленную, отрезавшего ей грудь и вспоровшего живот, задержали в Барнауле. "Вечером 1 октября 2023 года в заброшенном здании в городе Барнауле было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - рассказала журналистам старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, у женщины была отрезана грудь и вспорот живот. "Спустя сутки был установлен подозреваемый – 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство. По данным следствия, днем 30 сентября этого года подозреваемый встретился со своей знакомой и предложил распить спиртное в одном из заброшенных зданий. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить", - отметила со своей стороны Рязанцева. Убедившись, что женщина перестала подавать признаки жизни, житель Барнаула поглумился над ее телом, а затем сбросил его в подпол. Следствие готовит ходатайство о заключении рецидивиста в СИЗО.

https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, барнаул