https://ria.ru/20231003/barnaul-1900101189.html
Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь
Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь - РИА Новости, 03.10.2023
Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь
Ревнивца, убившего бывшую возлюбленную, отрезавшего ей грудь и вспоровшего живот, задержали в Барнауле. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:34
2023-10-03T09:34
2023-10-03T09:35
происшествия
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Ревнивца, убившего бывшую возлюбленную, отрезавшего ей грудь и вспоровшего живот, задержали в Барнауле. "Вечером 1 октября 2023 года в заброшенном здании в городе Барнауле было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - рассказала журналистам старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, у женщины была отрезана грудь и вспорот живот. "Спустя сутки был установлен подозреваемый – 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство. По данным следствия, днем 30 сентября этого года подозреваемый встретился со своей знакомой и предложил распить спиртное в одном из заброшенных зданий. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить", - отметила со своей стороны Рязанцева. Убедившись, что женщина перестала подавать признаки жизни, житель Барнаула поглумился над ее телом, а затем сбросил его в подпол. Следствие готовит ходатайство о заключении рецидивиста в СИЗО.
https://ria.ru/20231002/napadenie-1900012281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Барнаул
Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь
В Барнауле задержали мужчину, убившего возлюбленную и отрезавшего ей грудь
БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости.
Ревнивца, убившего бывшую возлюбленную, отрезавшего ей грудь и вспоровшего живот, задержали
в Барнауле.
"Вечером 1 октября 2023 года в заброшенном здании в городе Барнауле было обнаружено обезображенное тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство)", - рассказала журналистам старший помощник руководителя СУСК по Алтайскому краю
Людмила Рязанцева.
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах региона, у женщины была отрезана грудь и вспорот живот.
"Спустя сутки был установлен подозреваемый – 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство. По данным следствия, днем 30 сентября этого года подозреваемый встретился со своей знакомой и предложил распить спиртное в одном из заброшенных зданий. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить", - отметила со своей стороны Рязанцева.
Убедившись, что женщина перестала подавать признаки жизни, житель Барнаула поглумился над ее телом, а затем сбросил его в подпол. Следствие готовит ходатайство о заключении рецидивиста в СИЗО.
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