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Венгерский ОТР добился исключения из украинского списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 03.10.2023
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12:34 03.10.2023 (обновлено: 14:57 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/bank-1900142093.html
Венгерский ОТР добился исключения из украинского списка "спонсоров войны"
Венгерский ОТР добился исключения из украинского списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 03.10.2023
Венгерский ОТР добился исключения из украинского списка "спонсоров войны"
Причины, по которым Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) включило венгерский банк ОТР в список "международных спонсоров войны",... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:34
2023-10-03T14:57
экономика
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Причины, по которым Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) включило венгерский банк ОТР в список "международных спонсоров войны", были ошибочными, банк их успешно опроверг и был исключен из списка, заявили в ОТР РИА Новости.НАПК накануне сообщило об исключении венгерского банка OTР из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах по планам, связанных с российским рынком."НАПК выдвинуло несколько ошибочных и ложных причин в поддержку своего предыдущего решения о включении банка ОТР в список", - заявили в банке.В финансовой организации отметили, что "банк ОТР успешно прояснил ситуацию, опровергнув наиболее значительные" необоснованные обвинения.В банке также отметили, что в ходе переговоров с НАПК "ОТР банк обязался поддерживать сотрудничество с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel", который является французским банком, и с его помощью "постоянно рассматривать все стратегические варианты относительно будущего своего российского дочернего банка"."Любое будущее решение возможно только в соответствии с действующими местными и международными правилами", - подчеркнули в ОТР.В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны".
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900092035.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898569448.html
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экономика, в мире, украина, венгрия, петер сийярто
Экономика, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Венгерский ОТР добился исключения из украинского списка "спонсоров войны"

Венгерский банк ОТР добился исключения из украинского списка "спонсоров войны"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт, Венгрия. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. Причины, по которым Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) включило венгерский банк ОТР в список "международных спонсоров войны", были ошибочными, банк их успешно опроверг и был исключен из списка, заявили в ОТР РИА Новости.
НАПК накануне сообщило об исключении венгерского банка OTР из списка "международных спонсоров войны" после якобы заявлений банка об обязательствах по планам, связанных с российским рынком.
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"НАПК выдвинуло несколько ошибочных и ложных причин в поддержку своего предыдущего решения о включении банка ОТР в список", - заявили в банке.
В финансовой организации отметили, что "банк ОТР успешно прояснил ситуацию, опровергнув наиболее значительные" необоснованные обвинения.
В банке также отметили, что в ходе переговоров с НАПК "ОТР банк обязался поддерживать сотрудничество с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel", который является французским банком, и с его помощью "постоянно рассматривать все стратегические варианты относительно будущего своего российского дочернего банка".
"Любое будущее решение возможно только в соответствии с действующими местными и международными правилами", - подчеркнули в ОТР.
В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны".
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