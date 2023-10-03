https://ria.ru/20231003/ballon-1900189277.html

В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона

В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона - РИА Новости, 03.10.2023

В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона

Девять человек пострадали при распылении газового баллона в школе Верхней Салды Свердловской области, один из них - в реанимации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:21

2023-10-03T15:21

2023-10-03T15:21

происшествия

верхняя салда

свердловская область

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Девять человек пострадали при распылении газового баллона в школе Верхней Салды Свердловской области, один из них - в реанимации, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. "Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), в настоящее время консультации дали реаниматолог ТЦМК и токсиколог областной детской клинической больницы. Двое детей госпитализированы в детское соматическое отделение. Еще шести пострадавшим помощь оказана на месте, уточнили в Минздраве. Как уточнила позже пресс-служба областной прокуратуры, баллончик оказался перцовым, его в туалете на третьем этаже школы распылил ученик шестого класса. "Впоследствии пары аэрозоли через систему вентиляции распространились по 2 и 4 этажам школы... Верхнесалдинская городская прокуратура организовала проверку... будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230906/mchs-1894554054.html

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верхняя салда

свердловская область

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происшествия, верхняя салда, свердловская область, здоровье - общество