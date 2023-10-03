https://ria.ru/20231003/ballon-1900189277.html
В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона
В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона - РИА Новости, 03.10.2023
В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона
Девять человек пострадали при распылении газового баллона в школе Верхней Салды Свердловской области, один из них - в реанимации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:21
2023-10-03T15:21
2023-10-03T15:21
происшествия
верхняя салда
свердловская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_0aa879dff6946c0b5eb9fc7632a6f562.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Девять человек пострадали при распылении газового баллона в школе Верхней Салды Свердловской области, один из них - в реанимации, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. "Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), в настоящее время консультации дали реаниматолог ТЦМК и токсиколог областной детской клинической больницы. Двое детей госпитализированы в детское соматическое отделение. Еще шести пострадавшим помощь оказана на месте, уточнили в Минздраве. Как уточнила позже пресс-служба областной прокуратуры, баллончик оказался перцовым, его в туалете на третьем этаже школы распылил ученик шестого класса. "Впоследствии пары аэрозоли через систему вентиляции распространились по 2 и 4 этажам школы... Верхнесалдинская городская прокуратура организовала проверку... будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230906/mchs-1894554054.html
https://ria.ru/20230807/ballon-1888712408.html
верхняя салда
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608529_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_ccf90d9bfe9d4bb494938d0117e7be47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, верхняя салда, свердловская область, здоровье - общество
Происшествия, Верхняя Салда, Свердловская область, Здоровье - Общество
В уральской школе девять человек пострадали при распылении газового баллона
В школе на Урале девять человек пострадали при распылении газового баллона
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Девять человек пострадали при распылении газового баллона в школе Верхней Салды Свердловской области, один из них - в реанимации, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«
"Информация по пострадавшим в результате распыления содержимого газового баллона в школе Верхней Салды на 14.30 (12.30 мск) 3 октября 2023 года. Пострадали девять человек", – говорится в сообщении.
В Екатеринбурге при разгерметизации газового баллона пострадал человек
Отмечается, что один пациент госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние контролируют специалисты территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), в настоящее время консультации дали реаниматолог ТЦМК и токсиколог областной детской клинической больницы. Двое детей госпитализированы в детское соматическое отделение.
Еще шести пострадавшим помощь оказана на месте, уточнили в Минздраве.
Как уточнила позже пресс-служба областной прокуратуры, баллончик оказался перцовым, его в туалете на третьем этаже школы распылил ученик шестого класса.
«
"Впоследствии пары аэрозоли через систему вентиляции распространились по 2 и 4 этажам школы... Верхнесалдинская городская прокуратура организовала проверку... будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих